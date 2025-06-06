Контроль температуры и регулярная уборка: как пользоваться кондиционером в жару без рисков для здоровья

В жару кондиционер становится неотъемлемой частью жизни. Однако его неправильное использование может привести к различным проблемам со здоровьем: от банальной простуды до серьезных респираторных заболеваний. Как уберечь здоровье и не заболеть, охлаждаясь в жаркую погоду, порталу «Страсти» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

В летний период медицинские учреждения отмечают значительный рост обращений пациентов с так называемыми кондиционерными заболеваниями: острыми респираторными инфекциями, пневмонией, обострениями хронической бронхолегочной патологии, а также болезненными миозитами (воспалениями мышц) от направленного холодного потока воздуха, невралгиями, невропатиями и опоясывающим герпесом. Особенно уязвимы офисные работники, вынужденные проводить целый день в кондиционируемых помещениях, и автомобилисты.