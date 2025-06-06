Контроль температуры и регулярная уборка: как пользоваться кондиционером в жару без рисков для здоровья
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В жару кондиционер становится неотъемлемой частью жизни. Однако его неправильное использование может привести к различным проблемам со здоровьем: от банальной простуды до серьезных респираторных заболеваний. Как уберечь здоровье и не заболеть, охлаждаясь в жаркую погоду, порталу «Страсти» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
В летний период медицинские учреждения отмечают значительный рост обращений пациентов с так называемыми кондиционерными заболеваниями: острыми респираторными инфекциями, пневмонией, обострениями хронической бронхолегочной патологии, а также болезненными миозитами (воспалениями мышц) от направленного холодного потока воздуха, невралгиями, невропатиями и опоясывающим герпесом. Особенно уязвимы офисные работники, вынужденные проводить целый день в кондиционируемых помещениях, и автомобилисты.
Когда на улице жара под 30 градусов, а в помещении — всего 18, организм испытывает температурный стресс, который может ослаблять иммунитет и делать человека уязвимым для инфекционных заболеваний. К разнице температур нужно адаптироваться постепенно. При выходе из помещения с кондиционером лучше задержаться на несколько минут в подъезде или в холле, и делать то же самое, заходя с улицы в кондиционируемую комнату. Нужно правильно установить режим работы кондиционера: оптимальной считается разница не более 7–10 градусов между уличной и комнатной температурой. Для большинства людей комфортный диапазон температуры дома — 22–24 градуса.
Екатерина Демьяновская
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Холодный воздух, направленный прямо на человека, — верный путь к местному переохлаждению. Особенно опасно, когда струя воздуха попадает на область головы, шеи или поясницы. Лучше всего создать объемный воздушный поток за счет качания жалюзи кондиционера, а если такой режим в приборе не предусмотрен — направить поток вдоль потолка. Кроме того, не следует сидеть на расстоянии ближе 2 метров от кондиционера.
Кондиционер может быть опасен и в тех случаях, когда работает с грязными фильтрами. Пыль, оседающая на нем, смешивается с конденсатом, создавая идеальную среду для размножения микроорганизмов: с потоком воздуха в помещение поступает инфицированный аэрозоль. Вдыхание такого воздуха может спровоцировать заболевание легионеллёзом с пневмонией и общей интоксикацией, другие инфекционные заболевания, аллергию и обострение бронхиальной астмы. Чтобы этого избежать, необходимо промывать съемные фильтры не реже одного раза в месяц, а раз в год — вызывать специалистов для глубокой очистки прибора.
Работа кондиционера неизбежно приводит к снижению влажности воздуха. При высыхании слизистые оболочки дыхательных путей перестают выполнять защитную функцию, открывая путь вирусам и бактериям. Чтобы избежать этого, стоит использовать увлажнители воздуха, пока кондиционер включен, или расставлять в помещении емкости с чистой водой.
Екатерина Демьяновская
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Важно помнить, что, если в кондиционере нет функции забора воздуха извне, нужно периодически проветривать комнату. Длительная работа сплит-системы в закрытом помещении приводит к накоплению углекислого газа: в таких условиях человек может почувствовать головную боль и сонливость. Поэтому в кондиционируемых комнатах 2–3 раза в день нужно открывать окна на 10–15 минут, чтобы обеспечить приток кислорода.
Современные модели кондиционеров оснащены различными функциями, которые помогают минимизировать риски для здоровья. Например, ночной режим постепенно повышает температуру, предотвращая переохлаждение во время сна, а функция умного охлаждения автоматически поддерживает комфортные параметры. Если на улице очень жарко, оптимально понижать температуру не резко, а на 2–3 градуса в час.
Главное — соблюдать меру и несложные правила, — заключает врач. — Правильно разместить кондиционер, выставлять нужные параметры, следить за чистотой прибора и не пренебрегать регулярным проветриванием помещения.
Екатерина Демьяновская
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»