Кому нельзя принимать противозачаточные таблетки: отвечает врач-гинеколог
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Из методов контрацепции многие женщины отдают предпочтение комбинированным оральным контрацептивам (КОК). Это гормональные препараты, которые препятствуют созреванию и выходу яйцеклетки, подавляя овуляцию. Однако с приемом КОК связано много заблуждений. О них рассказала сайту «Страсти» врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.
Гормональные контрацептивы ни в коем случае нельзя начинать принимать самостоятельно, без контроля врача.
«Перед назначением комбинированных оральных контрацептивов женщине, врач должен провести обследование», — объясняет гинеколог.
Важно осознанно подходить к приему оральных контрацептивов. Неправильное использование может причинить непоправимый вред здоровью. Гинеколог подчеркивает, что гормональную контрацепцию можно назначать только абсолютно здоровым людям. Если у женщины уже имеются патологии или они были выявлены в ходе обследования, то применение КОК следует избегать.
Специалист поделилась списком анализов, которые необходимо сдать каждой женщине перед назначением КОК. В их числе:
- клинический анализ крови, гомоцистеин;
- гликированный гемоглобин;
- биохимический анализ крови;
- коагулограмма стандартная;
- Д-димер (маркер тромбообразования — прим. «Страсти»).
Данные анализы также важно сдавать раз в год, если женщина длительно принимает КОК.
«В первую очередь прием оральных контрацептивов вызывает большой риск тромбообразования. Данное обследование покажет, имеет ли женщина склонность к появлению тромбов. Если пациентка не входит в группу риска, и больше нет ничего, что бы настораживало, то гинеколог может назначить такой пациентке КОКи», — объяснила специалист.
Несмотря на то, что современные противозачаточные средства более безопасные, чем несколько десятков лет назад, это все же синтетические гормоны, у которых есть ряд побочных действий. Например, уменьшение уровня витаминов и минералов, антиоксидантных ферментов (которые защищают кожу от старения), увеличение тромбоцитов. Своим пациенткам при длительной гормональной контрацепции, чтобы перекрыть побочное влияние, специалист прописывает ряд сопутствующих препаратов: витамины группы В, магний, коэнзим Q10, поливитаминный комплекс (с хорошим содержанием витамина Е, А, йода, масла вечерней примулы), гепатопротекторы и инозитол. Для того, чтобы минимизировать риски от приема противозачаточных препаратов, их назначение и прием должны быть строго под контролем врача-гинеколога.
«КОК назначается только для достижения контрацептивного эффекта, никаких других показаний и свойств у этих препаратов нет», — отметила врач.