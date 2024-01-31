Кому нельзя принимать противозачаточные таблетки: отвечает врач-гинеколог

Из методов контрацепции многие женщины отдают предпочтение комбинированным оральным контрацептивам (КОК). Это гормональные препараты, которые препятствуют созреванию и выходу яйцеклетки, подавляя овуляцию. Однако с приемом КОК связано много заблуждений. О них рассказала сайту «Страсти» врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.

Гормональные контрацептивы ни в коем случае нельзя начинать принимать самостоятельно, без контроля врача.