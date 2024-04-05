Комфорт и польза: современные тренды в сфере домашнего интерьера

За последние несколько лет мир столкнулся с быстрым развитием всех индустрий, это не обошло и сферу дизайна интерьера. Если вы решили обновить дизайн своей квартиры или дома или создать его с нуля, вам будет полезно узнать о современных трендах, которые помогут не только создать уют, но и принести пользу. О том, какие тенденции будут актуальны в 2024 году портал «Страсти» попросил рассказать экспертов SONNO, бренда для домашнего декора и уюта. Недавно компания получила несколько этапов инвестиций от «Тилтех капитал», фонда основателя «Вкусвилл» Андрея Кривенко и частных инвесторов.

Основные тренды 2024

Эко. «Зеленый» тренд уже несколько лет активно внедряется во все сферы жизни. Сегодня потребители призывают бренды взять на себя ответственность за окружающую среду и ценят экологичные материалы. Поэтому в 2024 году любой современный интерьер обязательно будет хотя бы частично наполнен деталями из экологичных материалов.

Оверсайз популярен не только в одежде, но и в дизайне. Большие подушки, пледы крупной вязки, оверсайз-светильники – все это тренд 2024 года.

Яркие детали и дофамин. Если в прошлом многие отдавали предпочтение минималистичному дизайну, то современная реальность позволяет самовыражаться через так называемый дофаминовый интерьер. Интегрируйте в домашнее пространство элементы, которые будут радовать вас каждый день: цветное постельное белье, разноцветные подсвечники – создайте в своей квартире или доме яркий хаос.

Клетка. Еще один тренд, который изначально появился в одежде. Клетчатые пледы, ковры и даже картины – отличный способ добавить изюминку в любой, даже самый просто интерьер.

Персик. Исследовательский институт Pantone объявил цветом 2024 года Peach Fuzz (персиковый пух). Его использование в дизайне интерьера поможет создать уютное и теплое пространство, в которое всегда хочется вернуться.