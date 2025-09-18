Колопроктолог предупредил об опасной привычке, которая вызывает геморрой
Геморрой — болезнь, о которой неудобно говорить, и именно поэтому люди часто запускают её до тяжёлых стадий. Однако раннее обращение за помощью позволяет быстрее и проще справиться с этой проблемой, рассказал сайту «Страсти» врач-колопроктолог, хирург Константин Коршунов.
Геморроидальная болезнь — это расширение и воспаление вен в области прямой кишки. Как пояснил врач, чаще всего она возникает из-за нескольких факторов. В их числе: сидячая работа, малоподвижный образ жизни, хронические запоры или наоборот частые диареи, беременность и роды, подъём тяжестей, увлечение алкоголем и острой пищей. Еще один фактор риска — привычка долго сидеть на унитазе с телефоном, из-за которой кровоток в области малого таза нарушается, вены переполняются кровью и формируются узлы.
Опасность геморроя не в том, что он «перерастёт в рак» (этого не бывает), а в том, что за его симптомами могут скрываться другие заболевания, говорит колопроктолог.
«Кровь в стуле может появиться не только при геморрое, но и при воспалительных болезнях кишечника или полипах, которые без лечения могут стать злокачественными. Поэтому любая кровь при дефекации — это повод для консультации специалиста и часто для обследования, например колоноскопии. И даже если дело действительно в геморрое, постоянные кровотечения приводят к анемии, а воспалённые узлы могут тромбироваться и сильно болеть».
Константин Коршунов
Врач-колопроктолог, хирург
Обязательно нужно обратиться к врачу, в случае появления крови на туалетной бумаге или в стуле, зуде, жжении, чувстве инородного тела, дискомфорте при дефекации, выпячивании или «шишки» в области заднего прохода.
«Лечение подбирается в зависимости от стадии. На ранних этапах помогают изменения образа жизни: нормализовать стул, больше двигаться, избегать длительных „посиделок“ в туалете, скорректировать питание. Свечи и мази облегчают симптомы, но не устраняют саму болезнь. При выраженных проявлениях применяются малоинвазивные процедуры. В тяжёлых случаях может потребоваться операция. И даже она не гарантирует, что болезнь не вернётся, если человек продолжит жить по-прежнему, с теми же факторами риска».
