Колопроктолог предупредил об опасной привычке, которая вызывает геморрой

Геморрой — болезнь, о которой неудобно говорить, и именно поэтому люди часто запускают её до тяжёлых стадий. Однако раннее обращение за помощью позволяет быстрее и проще справиться с этой проблемой, рассказал сайту «Страсти» врач-колопроктолог, хирург Константин Коршунов.

Геморроидальная болезнь — это расширение и воспаление вен в области прямой кишки. Как пояснил врач, чаще всего она возникает из-за нескольких факторов. В их числе: сидячая работа, малоподвижный образ жизни, хронические запоры или наоборот частые диареи, беременность и роды, подъём тяжестей, увлечение алкоголем и острой пищей. Еще один фактор риска — привычка долго сидеть на унитазе с телефоном, из-за которой кровоток в области малого таза нарушается, вены переполняются кровью и формируются узлы.

Опасность геморроя не в том, что он «перерастёт в рак» (этого не бывает), а в том, что за его симптомами могут скрываться другие заболевания, говорит колопроктолог.