Кольца Венеры: как быстро избавиться от заломов и складок на шее

Женщины пристально следят за лицом, ухаживают за ним, стараются поддерживать тонус кожи, чтобы всегда выглядеть молодо. Но вот про шею помнят далеко не все, а ведь именно она может стать настоящим предателем, то есть взять и выдать ваш возраст. Делает она это двумя главными способами — кольцами Венеры (горизонтальными глубокими складками) и вертикальными тяжами морщин. Последних обычно всегда четное количество — от 2 до 6 или более. Однако они не всегда располагаются симметрично. Пластический хирург Юлия Оконская рассказала сайту «Страсти» об эффективных методах борьбы с такими вертикально-горизонтальными проблемами.

На шее располагается платизма — плоская и достаточно тонкая мышца, которая участвует в процессе жевания, а также отвечает за мимику. Но чаще всего она большую часть дня блаженствует в расслабленном состоянии. Платизма не соединяется с костями и, обитая непосредственно под кожей, она легко утрачивает свою эластичность. Ведь раскачать мышцы шеи достаточно сложно. Да и нужно ли, если вы не бодибилдер?

Неэластичная платизма, минимальный объем подкожно-жировой клетчатки и тонкая кожа шеи часто образуют глубокие и некрасивые складки. Тем не менее с ними можно и нужно бороться.

Стоит в первую очередь устранить самые распространенные причины возникновения колец Венеры. А они могут появиться даже у молодых девушек, в возрасте 22-25 лет. Как правило, на это влияют:

нарушения осанки, в том числе и из-за набора веса и постоянного использования смартфона (положение «клюя носом в телефон»). Вес давит на кости, а постоянно опущенная шея влияет на изменения в шейно-грудном отделе позвоночника;

неправильное положение головы и шеи во время сна. Если подушка выбрана неграмотно, то шея будет постоянно зажата, а подбородок прижат к ней;

генетическая предрасположенность, передающаяся по наследству. Увы, если кольца Венеры передаются от бабушки к матери, от матери к дочери, то и правнучке этой проблемы не избежать;

сбой работы гормональной системы. При снижении уровня эстрогенов кожа быстро теряет свою эластичность;

нехватка жидкости в организме. Подумайте, может, так ваша шея говорит, что стоит пить больше воды.

Если кольца Венеры и вертикальные тяжи не сдаются, то следует обратиться за помощью к косметологу. Обычно горизонтальные заломы устраняют с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты, также применяется армирование препаратами с полимолочной кислотой, неплохой результат показывают мезонити. Вертикальные складки устраняют с помощью инъекций ботулотоксина. В каждый тяж иглой вводят препарат на расстоянии 1-1,5 см.

При первых признаках птоза подкожной мышцы шеи используют нити-коги (мезонити с мельчайшими насечками) или любые другие нити для подтяжки боковых отделов лица и шеи. Таким образом складки шеи становятся менее заметны.