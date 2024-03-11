Кольца Венеры: как быстро избавиться от заломов и складок на шее
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Женщины пристально следят за лицом, ухаживают за ним, стараются поддерживать тонус кожи, чтобы всегда выглядеть молодо. Но вот про шею помнят далеко не все, а ведь именно она может стать настоящим предателем, то есть взять и выдать ваш возраст. Делает она это двумя главными способами — кольцами Венеры (горизонтальными глубокими складками) и вертикальными тяжами морщин. Последних обычно всегда четное количество — от 2 до 6 или более. Однако они не всегда располагаются симметрично. Пластический хирург Юлия Оконская рассказала сайту «Страсти» об эффективных методах борьбы с такими вертикально-горизонтальными проблемами.
На шее располагается платизма — плоская и достаточно тонкая мышца, которая участвует в процессе жевания, а также отвечает за мимику. Но чаще всего она большую часть дня блаженствует в расслабленном состоянии. Платизма не соединяется с костями и, обитая непосредственно под кожей, она легко утрачивает свою эластичность. Ведь раскачать мышцы шеи достаточно сложно. Да и нужно ли, если вы не бодибилдер?
Неэластичная платизма, минимальный объем подкожно-жировой клетчатки и тонкая кожа шеи часто образуют глубокие и некрасивые складки. Тем не менее с ними можно и нужно бороться.
Стоит в первую очередь устранить самые распространенные причины возникновения колец Венеры. А они могут появиться даже у молодых девушек, в возрасте 22-25 лет. Как правило, на это влияют:
- нарушения осанки, в том числе и из-за набора веса и постоянного использования смартфона (положение «клюя носом в телефон»). Вес давит на кости, а постоянно опущенная шея влияет на изменения в шейно-грудном отделе позвоночника;
- неправильное положение головы и шеи во время сна. Если подушка выбрана неграмотно, то шея будет постоянно зажата, а подбородок прижат к ней;
- генетическая предрасположенность, передающаяся по наследству. Увы, если кольца Венеры передаются от бабушки к матери, от матери к дочери, то и правнучке этой проблемы не избежать;
- сбой работы гормональной системы. При снижении уровня эстрогенов кожа быстро теряет свою эластичность;
- нехватка жидкости в организме. Подумайте, может, так ваша шея говорит, что стоит пить больше воды.
Если кольца Венеры и вертикальные тяжи не сдаются, то следует обратиться за помощью к косметологу. Обычно горизонтальные заломы устраняют с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты, также применяется армирование препаратами с полимолочной кислотой, неплохой результат показывают мезонити. Вертикальные складки устраняют с помощью инъекций ботулотоксина. В каждый тяж иглой вводят препарат на расстоянии 1-1,5 см.
При первых признаках птоза подкожной мышцы шеи используют нити-коги (мезонити с мельчайшими насечками) или любые другие нити для подтяжки боковых отделов лица и шеи. Таким образом складки шеи становятся менее заметны.
«Однако только один метод проблему не решит, так что косметологи составляют индивидуальный план устранения вертикальных тяжей и колец Венеры. Многое зависит и от особенностей организма каждого пациента. Но очередность действий обычно такова: сначала ботулотоксин в вертикальные морщины, затем — армирующие элементы (нити, комбинированные препараты, которые расправляют и уплотняют кожу), а напоследок — внутрикожные инъекции гиалуроновой кислоты прямо в кольца Венеры. Можно добавить процедуры с помощью различных аппаратных методик, например, микроигольчатый RF-лифтинг. Он выровняет кожу, подтянет ее, сократит объем и уменьшит выраженность морщин».
Юлия Оконская
Пластический хирург
Но самым радикальным способом станет платизмопластика. Хирург в таком случае работает на поверхностной мышце шеи. Эта операция полностью расправляет все складки шеи за счёт пересечения и подтяжки мышцы, а также позволяет убрать второй подбородок и сделать овал лица подчеркнутым, как в молодости.