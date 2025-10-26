Кокос, орехи, овсянка: что такое альтернативное молоко и какое подходит для кофе
© Freepik
Еще несколько лет назад выбор альтернативного молока ограничивался кокосовым, овсяным и миндальным. Сегодня почти в любой кофейне есть огромный ассортимент — фисташковое, банановое, ванильное, кедровое, шоколадное, пломбир, матча и другие. Однако, не любое растительное молоко подходит для кофе. Об этом сайту «Страсти» рассказал директор по маркетингу компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.
Как подчеркнул эксперт, для начала важно понимать, что на самом деле никакое это не молоко, а коктейль из компонентов, в основе которого — орехи, вытяжка из злаков, соя, и прочие семена или фрукты. Их перерабатывают, смешивают с водой и ферментируют. В процессе брожения дрожжи и микроорганизмы размягчают растительные волокна, повышают их питательную ценность и помогают сформировать сбалансированный вкус и аромат. После ферментации напиток фильтруют, добавляют витамины, минералы, стабилизаторы (камеди, фосфаты), пастеризуют и упаковывают.
«Если напиток сделан из дешевых компонентов и в нем нет важных ингредиентов, его вкус будет пустым, он не даст пену, которая необходима, чтобы приготовить латте или крепкий капучино. В коровьем молоке молекулы белка обладают особыми свойствами: одна их часть «любит» воду, а другая наоборот «избегает» ее. При взбивании белки образуют тонкую пленку вокруг пузырьков воздуха и так стабилизируют пену. В растительных напитках белков нет, их роль выполняют эмульгаторы и стабилизаторы. Поэтому на упаковке стоит искать пометку «для бариста» – такой напиток обычно сбалансирован по вкусу к кофе, а благодаря составу хорошо взбивается и не расслаивается слишком быстро»
Сергей Митрофанов
Директор по маркетингу компании «Сварщица Екатерина»
Какой кофе выбрать
При выборе кофе работают те же правила, что и с обычным молоком. Кофе должен быть с низкой кислотностью. По словам Сергея Митрофанова, проще всего брать специальные сорта под молоко. Как правило, такой кофе обжаривается дольше, в нем больше нот карамелизации, вкус сбалансирован, с большой доминантой шоколада и ореха, поэтому он не теряется в молоке, даже в ярком растительном.
Сочетание вкусов
Овсяное. Считается универсальным для разных сортов кофе. Балансирует кислотность, подчеркивает сладость и делает вкус мягче. Подходит для кофе с нотами шоколада, сливок, орехов, ванили.
Кокосовое. Также сочетается практически с любым сортом. Придает кофейному напитку тропическую сладость, вкус конфеты Рафаэлло. Хорошо подходит для сортов кофе с нотами шоколада и карамели.
Ореховое. Миндальное, фундучное и другие ореховые напитки подходят к кофе с ярким вкусовым профилем: пряности, шоколад, карамель. Но вкус кофе не должен быть слишком ярким и насыщенным – тонкий ореховый вкус он перебьет.
Банановое. Подходит для сладких и фруктовых сортов – кофе с ним раскрывается яркими, насыщенными десертными нотами. Но нужно быть аккуратными с оттенками сухофруктов в зерне: такой кофе может стать чересчур приторным.
Как сделать идеальный капучино на растительном молоке дома
- Ищем пометку «для бариста» – такое молоко создано для кофейных напитков и обычно хорошо взбивается;
- Охлаждаем перед взбиванием – оптимальная температура 4–6 °C, так пена будет плотнее и устойчивее;
- Следим за нагревом – не перегревайте напиток выше 55–60 °C, пена при более высокой температуре «падает».
- Не ждем – растительное молоко быстро расслаивается, поэтому взбитую пену лучше использовать в течение минуты. И выпить тоже лучше быстро.