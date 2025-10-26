Кокос, орехи, овсянка: что такое альтернативное молоко и какое подходит для кофе

Какой кофе выбрать

При выборе кофе работают те же правила, что и с обычным молоком. Кофе должен быть с низкой кислотностью. По словам Сергея Митрофанова, проще всего брать специальные сорта под молоко. Как правило, такой кофе обжаривается дольше, в нем больше нот карамелизации, вкус сбалансирован, с большой доминантой шоколада и ореха, поэтому он не теряется в молоке, даже в ярком растительном.

Сочетание вкусов

Овсяное. Считается универсальным для разных сортов кофе. Балансирует кислотность, подчеркивает сладость и делает вкус мягче. Подходит для кофе с нотами шоколада, сливок, орехов, ванили.

Кокосовое. Также сочетается практически с любым сортом. Придает кофейному напитку тропическую сладость, вкус конфеты Рафаэлло. Хорошо подходит для сортов кофе с нотами шоколада и карамели.

Ореховое. Миндальное, фундучное и другие ореховые напитки подходят к кофе с ярким вкусовым профилем: пряности, шоколад, карамель. Но вкус кофе не должен быть слишком ярким и насыщенным – тонкий ореховый вкус он перебьет.

Банановое. Подходит для сладких и фруктовых сортов – кофе с ним раскрывается яркими, насыщенными десертными нотами. Но нужно быть аккуратными с оттенками сухофруктов в зерне: такой кофе может стать чересчур приторным.

Как сделать идеальный капучино на растительном молоке дома