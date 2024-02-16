Когда стоит бояться предменструального синдрома: отвечает гинеколог

О предменструальном синдроме ходит много слухов и анекдотов. Считается, что в этот период женщины становятся плаксивыми, раздражительными, агрессивными, и их лучше остерегаться. Но он порой настолько осложняет жизнь, что каждый месяц представительницам прекрасного пола страдают, прежде всего, от самих себя. Врач акушер-гинеколог «Инвитро» Джансурат Текеева рассказала порталу «Страсти», почему возникает ПМС, и в каких случаях он указывает на то, что пора обратиться к врачу.

Предменструальный синдром (ПМС) — это комплекс соматических, нейропсихических, обменно-эндокринных и вегетососудистых симптомов. Они возникают в лютеиновую фазу менструального цикла, то есть за 1−2 недели до менструации и исчезает в ее первые дни.

Симптомы у каждой женщины различны и могут меняться от месяца к месяцу. Причины возникновения ПМС изучены недостаточно. Однако существуют различные теории и гипотезы, характеризующие появление синдрома.