Когда следует обратиться к сексологу: знаки и ситуации, в которых необходима помощь специалиста

Интимное здоровье и удовлетворение сексуальной жизнью играют важную роль в жизни человека. Иногда возникают ситуации, когда проблемы в этой сфере могут негативно повлиять на эмоциональное состояние. Тренер центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге, психолог-сексолог Надежда Ильина объяснила сайту «Страсти», в каких случаях необходимо обратиться к специалисту.

Прежде всего, нужно обратиться к сексологу, если у вас снизилось либидо или полностью отсутствует сексуальное влечение.