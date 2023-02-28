Когда можно и нельзя мотивировать ребенка деньгам: советы родителям
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Многие родители не понимают, стоит ли платить детям за хорошие оценки в школе и работу по дому, можно ли включать эту плату в качестве карманных денег или нужно оплачивать домашние дела отдельно. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала сайту-изданию «Страсти», при каких обстоятельствах ребенка важно поощрять деньгами и когда этого точно не следует делать.
По словам специалиста, работу ребенка по дому можно рассмотреть с двух точек зрения. Если он делает это в помощь вам, и он подрос для того, чтобы выполнять определенный функционал, то за такую работу платить нельзя.
«Вы же выполняете аналогичные функции абсолютно бесплатно. Подобные денежные бонусы нарушают мотивацию и ключевой смысл обучения взрослой самостоятельной жизни. Ребенок начинает привыкать к тому, что если он что-то делает, то ему должны заплатить, даже если он делает себе во благо», - поясняет Волкова.
Другая ситуация, когда у вас есть няня или домработница, которая выполняет определенные дела по дому за деньги. Если по каким-то причинам ребенок берет на себя эту работу, а также на системной основе заменяет человека, которого вы нанимали, тогда вы можете оплатить ему его труд, подчеркивает финансовый консультант. В ситуации, когда речь не идет о формировании навыков взрослой жизни, варианты оплаты рассмотреть можно.
Еще пример подобной ситуации: вы всегда мыли машину на автомойке, а сейчас попросили ребенка сделать это. Тогда можно обсудить с ним денежное вознаграждение.
Что касается оценок, здесь категорически запрещено премировать ребенка деньгами за успехи. Потому что таким образом нарушается ключевая ценность обучения. Очень важно родителям донести до ребенка важность образования. Главная цель ребенка в учебе – научиться учиться, чтобы во взрослой жизни быстро ориентироваться в ситуации (особенно в турбулентные времена, которые мы переживаем сегодня), овладевать новыми навыками, профессией.
Татьяна Волкова
Сертифицированный финансовый консультант, инвестор
Татьяна Волкова подмечает: когда родители начинают мотивировать ребенка деньгами, происходит подмена целей, и ребенок перестает учиться без денег. Безусловно, родители могут в подарок по окончании учебного года за высокие результаты подарить ребенку некую сумму. Но системно платить, например, за пятерки точно не стоит. «Таким образом, вы рискуете попасть в непростую ситуацию в дальнейшем».
Важно понимать, что карманные деньги — это прототип взрослых и способ формирования финансовой грамотности. Они выдаются не за работу по дому и не за оценки, а вручаются согласно оговоренным правилам и условиям. Только тогда они «работают». Их основная задача – помочь ребенку наработать навык получать, тратить, сохранять капитал, формировать свои цели, уметь планировать их использование в долгосрочной перспективе. Все остальное — это подмена мотивации, которая, скорее всего, обернется для вас и для ребенка неприятными последствиями.
Татьяна Волкова
Сертифицированный финансовый консультант, инвестор