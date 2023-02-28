Когда можно и нельзя мотивировать ребенка деньгам: советы родителям

Многие родители не понимают, стоит ли платить детям за хорошие оценки в школе и работу по дому, можно ли включать эту плату в качестве карманных денег или нужно оплачивать домашние дела отдельно. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала сайту-изданию «Страсти», при каких обстоятельствах ребенка важно поощрять деньгами и когда этого точно не следует делать.

По словам специалиста, работу ребенка по дому можно рассмотреть с двух точек зрения. Если он делает это в помощь вам, и он подрос для того, чтобы выполнять определенный функционал, то за такую работу платить нельзя.

«Вы же выполняете аналогичные функции абсолютно бесплатно. Подобные денежные бонусы нарушают мотивацию и ключевой смысл обучения взрослой самостоятельной жизни. Ребенок начинает привыкать к тому, что если он что-то делает, то ему должны заплатить, даже если он делает себе во благо», - поясняет Волкова.

Другая ситуация, когда у вас есть няня или домработница, которая выполняет определенные дела по дому за деньги. Если по каким-то причинам ребенок берет на себя эту работу, а также на системной основе заменяет человека, которого вы нанимали, тогда вы можете оплатить ему его труд, подчеркивает финансовый консультант. В ситуации, когда речь не идет о формировании навыков взрослой жизни, варианты оплаты рассмотреть можно.

Еще пример подобной ситуации: вы всегда мыли машину на автомойке, а сейчас попросили ребенка сделать это. Тогда можно обсудить с ним денежное вознаграждение.