Клизмы, голодание, грелки: врач предупредила об опасности народных методов лечения желудка

Несмотря на развитие современной медицины, многие до сих пор предпочитают лечиться «по старинке», прибегая к народным методам, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в разговоре с сайтом «Страсти» предупредила об опасности «бабушкиных» методов лечения.

По словам доктора, многие люди до сих пор практикуют регулярное применение клизм. Гастроэнтеролог подчеркнула, что организму не требуется очистка от мифических шлаков, а при запорах следует придерживаться назначенной врачом терапии слабительными средствами. К слову, современные препараты не вызывают привыкания вопреки распространенному мифу, добавила Татьяна Головчанская.