Клизмы, голодание, грелки: врач предупредила об опасности народных методов лечения желудка
Несмотря на развитие современной медицины, многие до сих пор предпочитают лечиться «по старинке», прибегая к народным методам, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в разговоре с сайтом «Страсти» предупредила об опасности «бабушкиных» методов лечения.
По словам доктора, многие люди до сих пор практикуют регулярное применение клизм. Гастроэнтеролог подчеркнула, что организму не требуется очистка от мифических шлаков, а при запорах следует придерживаться назначенной врачом терапии слабительными средствами. К слову, современные препараты не вызывают привыкания вопреки распространенному мифу, добавила Татьяна Головчанская.
«Частое применение клизм может привести к тому, что кишечник разучится опорожняться самостоятельно, что в дальнейшем формирует зависимость от процедуры. Кроме того, растворы для клизм могут спровоцировать электролитные нарушения, что особенно опасно при хронических заболеваниях».
Еще одним спорным методом «оздоровления» врач назвала голодание без медицинских показаний. По словам специалиста, при длительных перерывах между приемами пищи усиливается выработка соляной кислоты в желудке, что может спровоцировать обострение гастрита или язвы. Голодание также способно замедлить перистальтику (это провоцирует запоры), вызвать застой желчи в желчном пузыре и, как следствие, увеличить риск образования камней. Более того, изменения в составе и разнообразии бактерий могут сказаться на общем самочувствии.
Использование грелок — еще один распространенный метод домашнего лечения. Врач отметила, что в некоторых случаях грелки действительно могут приносить облегчение, например при гастрите в стадии ремиссии или при кишечных спазмах. У младенцев теплая грелка на живот часто помогает при коликах. Однако иногда тепло может нанести вред.
«При остром аппендиците, панкреатите, желчнокаменной болезни или обострении язвы прогревание может спровоцировать осложнения вплоть до разрыва органа и развития перитонита. Особенно опасно использование грелки без точного диагноза. Если причина боли в животе не установлена, прогревать эту область строго противопоказано. При любой острой боли в животе необходимо вызывать скорую помощь, а не заниматься самолечением».
Многие, как отметила врач, до сих пор считают полезной и так называемую «шипучку» из соды и лимонной кислоты. Такой напиток способен вызвать раздражение слизистой желудка и кишечника. В процессе реакции выделяется углекислый газ, который провоцирует вздутие, а лимонная кислота повышает кислотность, что особенно опасно для людей с гастритом или язвой. Регулярное употребление «шипучки» может повредить и эмаль зубов.