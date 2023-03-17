Клинический психолог Пименова: почему хочется вернуться к бывшему и что с этим делать

Также порывы сойтись с бывшим возникают, когда человек начинает скучать по своему эмоциональному состоянию в период этих отношений. Так, например, многие с теплом вспоминают первую любовь и хотят вернуться в том время, хотя в большей степени они желают вновь испытать легкость, молодость, накал страстей из-за бушующих гормонов и не обремененность ответственностью.

И последняя, но самая редкая причина - оба партнера в период расставания развились, поменялись, научились новому и после переоценки ценностей к ним пришло осознание, что они необходимы друг другу. «Иногда из этого получаются крепкие и качественные союзы», - подметила Евгения Пименова

Если же вы не можете выкинуть из головы мысли о возвращении к бывшему, то в первую очередь честно взгляните на те мотивы, которыми вы руководствуйтесь. Редко когда подобное возвращение оправдывает себя. Кроме того, всегда можно обратится за помощью к психологу или психотерапевту, чтобы лучше разобраться в себе.