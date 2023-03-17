Клинический психолог Пименова: почему хочется вернуться к бывшему и что с этим делать
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Вернуться к бывшему - довольно распространенная тенденция, но не самая удачная. Клинический психолог Евгения Пименова выделила основные причины, по которым люди стремятся возобновить романы, а также пояснила, почему чаще всего делать это все же не стоит.
Как правило, наиболее распространено «повторение ошибок прошлого» в созависимых отношениях. То есть человек понимает, что с бывшим партнером ему плохо, но без него еще хуже. Это заставляет испытывать сильнейшую тягу к экс-возлюбленному, похожую на пристрастие к алкоголю или другим более опасным веществам.
Возникает иллюзия, что на этот раз все будет по-другому и удастся построить гармоничные отношения. Проблема в том, что пока созависимость не будет проработана, сценарий будет повторяться, а отношения будут приносить лишь боль с редкими хорошими моментами, которые со временем сходят на нет.
Евгения Пименова
Клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор
Еще одна из причин желания вернуться к бывшему кроется в страхе одиночества. Если через какое-то время после расставания создать новые отношения не получается, но при этом и одной находиться невыносимо, девушки нередко начинают смотреть в сторону прошлых романов. Как отмечает эксперт, если наедине с собой вас одолевают тяжелые переживания, то это скорее говорит либо о некой не самодостаточности, либо о боязни столкнуться с каким-то осознанием про себя.
Нужно понимать, что наша психика устроена таким образом, что мы куда быстрее забываем плохие моменты и сохраняем хорошие. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, если люди все-таки сходятся после расставания, в определенный момент они сталкиваются с разочарованием и вновь разрывают отношения. В этом месте куда лучше будет проявить доверие к своему выбору, если вы приняли решение расстаться, значит у вас были на то веские причины.
Евгения Пименова
Клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор
Также порывы сойтись с бывшим возникают, когда человек начинает скучать по своему эмоциональному состоянию в период этих отношений. Так, например, многие с теплом вспоминают первую любовь и хотят вернуться в том время, хотя в большей степени они желают вновь испытать легкость, молодость, накал страстей из-за бушующих гормонов и не обремененность ответственностью.
И последняя, но самая редкая причина - оба партнера в период расставания развились, поменялись, научились новому и после переоценки ценностей к ним пришло осознание, что они необходимы друг другу. «Иногда из этого получаются крепкие и качественные союзы», - подметила Евгения Пименова
Если же вы не можете выкинуть из головы мысли о возвращении к бывшему, то в первую очередь честно взгляните на те мотивы, которыми вы руководствуйтесь. Редко когда подобное возвращение оправдывает себя. Кроме того, всегда можно обратится за помощью к психологу или психотерапевту, чтобы лучше разобраться в себе.