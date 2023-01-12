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ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 12 января 2023
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Клинический психолог объяснила, почему загаданные под Новый год желания почти никогда не сбываются

Клинический психолог Владис назвала основные ошибки планирующих свою жизнь россиян.

Клинический психолог объяснила, почему загаданные под Новый год желания почти никогда не сбываются

Фото: Изображение от Freepik

Наверняка многие из вас перед наступлением нового года прописывают на отдельном листочке цели на предстоящие 365 дней, веря всей душой, что на сей раз точно получится – и похудеть, и чаще путешествовать, и встретить любовь своей жизни, и в 10 раз увеличить доход. Как показывает практика, далеко не всегда напротив каждой поставленной задачи в конце декабря удается поставить галочку. Так почему же нам не удается достигать своих целей? Поговорили с клиническим психологом Юлией Владис.

Если мы ставим цели и пытаемся их достичь во что бы то ни стало, не отпуская контроль над ситуацией, это будет даваться нам крайне сложно. Каждая смена курса будет восприниматься очень болезненно и запустит в нас борьбу, потому что мы в своей голове построили некий план по достижению этой цели, мысленно расставили сроки и другие условности, приоритеты.

Юлия Владис

Клинический психолог, женский наставник, коуч системного мышления, основательница Школы Счастливых и богатых женщин «Rich&happy school».

В этом случае выгорание наступает от того, что нам приходится бороться с обстоятельствами, которые будут возникать. В то же время нельзя вообще не ставить цели, потому что тогда наша жизнь будет бессмысленной, а мы будем обслуживать чьи-то чужие мечты. По словам специалиста, цели ставить нужно, но необходимо делать это правильно. Первое – важно их прописывать. Таким образом вы программируете свое сознание на их реализацию. Второе – они должны быть реалистичными для нашего мозга, чтобы он не включал саботаж. К примеру, задача «увеличить доход в 10 раз за месяц» выглядит несколько иллюзорно. Нам самим трудно поверить в то, что такое возможно. Поэтому вместо того, чтобы продумывать конкретные действия по ее достижению, мы начинаем лениться и в скором времени вообще теряем мотивацию. Третье – очень важно, чтобы ваши цели были экологичными для вас и окружающего мира. Тогда у вас будет гораздо больше шансов получить желаемый результат. Ну и самое главное – мы должны «впустить» воздух в этот план, возможности для его корректировки. Иначе мы можем стать заложниками собственной ультимативности: принцип «или так или никак» будет действовать нам во вред. Поэтому чтобы не было выгорания, не стоит уходить в крайности: откажитесь от категоричности в любом виде. Она не дает нам быть гибкими по отношению к меняющейся реальности и откидывает нас на несколько шагов назад раз за разом, вслед за изменением обстоятельств, подчеркивает Юлия Владис.

Напротив, нужно не впадать в панику, если что-то пойдет не по плану: никогда доподлинно не известно, что для нас истинное благо. Так что отбросьте скептицизм и не опускайте руки. Просто продолжайте действовать и корректируйте план по мере того, как появляются новые вводные данные.

Юлия Владис

Клинический психолог, женский наставник, коуч системного мышления, основательница Школы Счастливых и богатых женщин «Rich&happy school».

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