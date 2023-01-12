Клинический психолог объяснила, почему загаданные под Новый год желания почти никогда не сбываются
Клинический психолог Владис назвала основные ошибки планирующих свою жизнь россиян.
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Наверняка многие из вас перед наступлением нового года прописывают на отдельном листочке цели на предстоящие 365 дней, веря всей душой, что на сей раз точно получится – и похудеть, и чаще путешествовать, и встретить любовь своей жизни, и в 10 раз увеличить доход. Как показывает практика, далеко не всегда напротив каждой поставленной задачи в конце декабря удается поставить галочку. Так почему же нам не удается достигать своих целей? Поговорили с клиническим психологом Юлией Владис.
Если мы ставим цели и пытаемся их достичь во что бы то ни стало, не отпуская контроль над ситуацией, это будет даваться нам крайне сложно. Каждая смена курса будет восприниматься очень болезненно и запустит в нас борьбу, потому что мы в своей голове построили некий план по достижению этой цели, мысленно расставили сроки и другие условности, приоритеты.
Юлия Владис
Клинический психолог, женский наставник, коуч системного мышления, основательница Школы Счастливых и богатых женщин «Rich&happy school».
В этом случае выгорание наступает от того, что нам приходится бороться с обстоятельствами, которые будут возникать. В то же время нельзя вообще не ставить цели, потому что тогда наша жизнь будет бессмысленной, а мы будем обслуживать чьи-то чужие мечты. По словам специалиста, цели ставить нужно, но необходимо делать это правильно. Первое – важно их прописывать. Таким образом вы программируете свое сознание на их реализацию. Второе – они должны быть реалистичными для нашего мозга, чтобы он не включал саботаж. К примеру, задача «увеличить доход в 10 раз за месяц» выглядит несколько иллюзорно. Нам самим трудно поверить в то, что такое возможно. Поэтому вместо того, чтобы продумывать конкретные действия по ее достижению, мы начинаем лениться и в скором времени вообще теряем мотивацию. Третье – очень важно, чтобы ваши цели были экологичными для вас и окружающего мира. Тогда у вас будет гораздо больше шансов получить желаемый результат. Ну и самое главное – мы должны «впустить» воздух в этот план, возможности для его корректировки. Иначе мы можем стать заложниками собственной ультимативности: принцип «или так или никак» будет действовать нам во вред. Поэтому чтобы не было выгорания, не стоит уходить в крайности: откажитесь от категоричности в любом виде. Она не дает нам быть гибкими по отношению к меняющейся реальности и откидывает нас на несколько шагов назад раз за разом, вслед за изменением обстоятельств, подчеркивает Юлия Владис.
Напротив, нужно не впадать в панику, если что-то пойдет не по плану: никогда доподлинно не известно, что для нас истинное благо. Так что отбросьте скептицизм и не опускайте руки. Просто продолжайте действовать и корректируйте план по мере того, как появляются новые вводные данные.
Юлия Владис
Клинический психолог, женский наставник, коуч системного мышления, основательница Школы Счастливых и богатых женщин «Rich&happy school».