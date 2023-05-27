Кино-агент Наталья Гнеушева об актерах без образования: «Нужно, чтобы они были достойны сниматься в главных ролях»
Кино-агент Наталья Гнеушева рассказала, как можно попасть в киноиндустрию без образования.
Фото: Freepik
С каждым годом российская киноиндустрия все сильнее расширяется и развивается. Появляется огромное количество новых проектов и молодых актеров, которые вмиг становятся популярными благодаря лишь одной удачной роли. Но так везет не всем. Даже профессионалы своего дела могут месяцами сидеть без предложений, не говоря уже о тех, у кого даже нет профильного образования. Однако все не так печально, как может показаться на первый взгляд. Один из лучших актерских агентов в России Наталья Гнеушева, работающая с Марией Горбань, Владимиром Яглыч, Викторией Толстоноговой, Аленой Михайловой, Анастасией Ивлеевой и другими, рассказала, можно ли стать звездой фильмов без поступления в театральный ВУЗ и как это сделать.
Наталья отметила, что существует довольно много известных актеров, у которых на самом деле нет образования. Например, она работала с Леной Трониной, которая поднялась по карьерной лестнице благодаря таланту, индивидуальности и саморазвитию. Также Анастасия Красовская, дебютировавшая в «Герде» Натальи Кудряшовой. Она пришла из модельного бизнеса и смогла достичь успеха. Матвей Лыков – не закончил театральный институт, но в это трудно поверить, наблюдая за его игрой в фильме «Он – дракон».
Известным примером является и Анастасия Ивлеева, которая с каждым годом становится все популярнее и успешнее в индустрии.
Мне очень комфортно работать с Анастасией Ивлеевой, она пришла к нам в агентство, уже сыграв главную роль в сериале «Монастырь». Я считаю, что она прекрасно справилась с этой ролью и она проделала огромную работу. Анастасия молодец, она работает, трудится над собой и успешно проходит кастинги. В ближайшем будущем она порадует зрителей новыми качественными проектами и работами.
Наталья Гнеушева
Кино-агент
Как отметила Наталья, во многих театральных институтах помогают раскрыть талант актера, раскрепостить его, помочь ему управлять талантом. Хотя есть и такие школы, которые, наоборот немного всех «уравнивают» или даже подавляют, как личность, студентов. Так что иногда некоторым молодым дарованиям лучше не поступать в ВУЗ, а идти «от роли к роли».
Актеров без образования в индустрии воспринимают по-разному. Есть режиссеры, которые работают только с профессионалами, а есть те, кто специально ищет людей из других сфер.
Есть талантливый режиссер Сергей Сенцов. У нас был совместный проект, где я выступала в качестве кастинг-директора, и он просто завалил меня креативом попробовать разных персонажей. Мы искали рэперов, людей около кино или театра без профессионального образования. Эти актеры играли с собственной «органикой», иногда даже профессиональный актер так не сможет транслировать роль.
Наталья Гнеушева
Кино-агент
На вопрос, что же нужно, чтобы пробиться в кино без образования, агент ответила так: «Должны «сложиться звезды», чтобы актера нашел его проект». По словам Натальи, таких успешных историй индустрия знает массу. Например, Александра Бортич тоже не имеет актерского образования, но сейчас является одной из самых востребованных актрис.
«Чтобы в сторону артиста развернулись наши режиссеры и кинопроизводство, нужно, чтобы актеру верили, чтобы он был достоин сниматься в главных ролях», - заключила Наталья Гнеушева.