Кино-агент Наталья Гнеушева об актерах без образования: «Нужно, чтобы они были достойны сниматься в главных ролях»

С каждым годом российская киноиндустрия все сильнее расширяется и развивается. Появляется огромное количество новых проектов и молодых актеров, которые вмиг становятся популярными благодаря лишь одной удачной роли. Но так везет не всем. Даже профессионалы своего дела могут месяцами сидеть без предложений, не говоря уже о тех, у кого даже нет профильного образования. Однако все не так печально, как может показаться на первый взгляд. Один из лучших актерских агентов в России Наталья Гнеушева, работающая с Марией Горбань, Владимиром Яглыч, Викторией Толстоноговой, Аленой Михайловой, Анастасией Ивлеевой и другими, рассказала, можно ли стать звездой фильмов без поступления в театральный ВУЗ и как это сделать.

Наталья отметила, что существует довольно много известных актеров, у которых на самом деле нет образования. Например, она работала с Леной Трониной, которая поднялась по карьерной лестнице благодаря таланту, индивидуальности и саморазвитию. Также Анастасия Красовская, дебютировавшая в «Герде» Натальи Кудряшовой. Она пришла из модельного бизнеса и смогла достичь успеха. Матвей Лыков – не закончил театральный институт, но в это трудно поверить, наблюдая за его игрой в фильме «Он – дракон».

Известным примером является и Анастасия Ивлеева, которая с каждым годом становится все популярнее и успешнее в индустрии.