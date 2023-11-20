Хватит тратить свою жизнь: как перестать попадать в созависимые отношения

Психолог и психоаудитор Роман Смит в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказал о созависимых отношениях и о том, как не попасть в созависимость.

Созависимые отношения — это деструктивная форма взаимоотношений, в которых человек всесторонне вовлечен и полностью поглощен жизнью другого человека.

Существует много путей, которые приводят девушек в созависимые отношения, и одним из них, несомненно, является финансовое неравенство.