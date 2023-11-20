Хватит тратить свою жизнь: как перестать попадать в созависимые отношения
Психолог Смит рассказал женщинам, как перестать попадать в созависимые отношения.
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Психолог и психоаудитор Роман Смит в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказал о созависимых отношениях и о том, как не попасть в созависимость.
Созависимые отношения — это деструктивная форма взаимоотношений, в которых человек всесторонне вовлечен и полностью поглощен жизнью другого человека.
Существует много путей, которые приводят девушек в созависимые отношения, и одним из них, несомненно, является финансовое неравенство.
«Сейчас в Сети активно вирусятся ролики с Патриков, где девушки озвучивают суммы минимального заработка претендентов на статус их ухажера. Цифры начинаются от 500 тысяч рублей и доходят до 10 миллионов рублей в месяц. В комментариях же два лагеря – возмущенных столь заоблачными запросами (средняя зарплата по Москве при этом в 2023 – 122,8 тысячи рублей, а по стране – 59 тысяч) и говорящих, что девушки молодцы и знают себе цену. Где правда? Как психолог смиренно заявляю – ее нет».
Роман Смит
Психолог и психоаудитор
Поэтому рассмотрим другой вопрос – клиентки, желающие отношений, часто озвучивают схожие пожелания к партнеру: заработок и рост выше, чем собственный, щедрость, эрудиция, чувство юмора, наличие интересов и здоровье. И вопросы от меня всегда одинаковы: зачем тебе отношения и что ты можешь дать мужчине? «Как что? Себя!» слышится в половине случаев.
Эти вопросы важны, так как в паре должен быть баланс, а иначе наступит эффект «золотой клетки» – мужчина оплачивает все пожелания, а у женщины нет права голоса, что делает ее социально зависимой. Так она становится дорогим аксессуаром, ведь ей нечего дать взамен. И нет права жить как она хочет и принимать решения, что в последствии приводит к депрессиям, болезням и неверности.
«Это, кстати, детская позиция для девушки и отдает статьей со стороны ухажера, ведь они не готовы строить равные отношения со взрослым человеком. Почему это им выгодно? Женщина отдает всю ответственность мужчине, а ему не надо тратить время на поиск компромиссов с ней».
Роман Смит
Психолог и психоаудитор
Как не попасть в созависимость?
Полюбить себя, стать интересной – различные хобби и поездки, стать экспертом на работе, научиться говорить, заботиться о теле. Ключевой фактор: это все должно быть интересно и нравиться девушке, а не быть соблюдением условностей, предполагающих сумки, фигуру и прическу, как у селебрити. Не копируйте других, а вдохновляйтесь идеями для реализации в своем стиле. Индивидуальность всегда интересна, и вы найдете того, кому будете нужны именно вы, а не принятый в обществе стандарт.
«Говоря про баланс, я не имею в виду, что девушка должна обязательно зарабатывать как мужчина. Речь скорее про соотношение брать/давать – эмоции, сюрпризы, погоду в доме, организацию домашнего пространства и еще уйму вещей. Все-таки исторически мужчина мамонта добывал, а женщина отвечала за то, что с ним сделать».
Роман Смит
Психолог и психоаудитор
У такой девушки будет больше шансов встретить не просто «папика», а достойного человека для уважительных и эмоционально близких отношений, в которых деньги, контроль и одобрение социума не будут стоять во главе угла.