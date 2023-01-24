Худоба снова в моде: какие тренды в пластике придут к нам в этом году

Пластическая хирургия все активнее проникает в социум, одновременно подстраиваясь под новые тенденции моды и красоты. Для разных периодов истории эти тренды менялись, но неизменно повторялись. Так и сегодня, по наблюдению пластических хирургов, мода на утонченность форм снова возвращается . С чем это связано, рассказал passion.ru специалист эстетической хирургии Дмитрий Скворцов.

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Фигуры «песочных часов» с неестественно большими формами бюста и ягодиц «сдают свои позиции», а ведь совсем недавно для миллионов девушек Ким Кардашьян или Ники Минаж являлись бесспорными примерами для подражания. Теперь же селебрити меняют большой силикон на меньший размер, либо вообще его удаляют .

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