Худоба снова в моде: какие тренды в пластике придут к нам в этом году
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Пластическая хирургия все активнее проникает в социум, одновременно подстраиваясь под новые тенденции моды и красоты. Для разных периодов истории эти тренды менялись, но неизменно повторялись. Так и сегодня, по наблюдению пластических хирургов, мода на утонченность форм снова возвращается. С чем это связано, рассказал passion.ru специалист эстетической хирургии Дмитрий Скворцов.
Звезды советуют
Фигуры «песочных часов» с неестественно большими формами бюста и ягодиц «сдают свои позиции», а ведь совсем недавно для миллионов девушек Ким Кардашьян или Ники Минаж являлись бесспорными примерами для подражания. Теперь же селебрити меняют большой силикон на меньший размер, либо вообще его удаляют.
Спортивное тело - норма жизни
Физическая активность для современного человека стала нормой, это очень хорошо, ведь вместе с заботой о красоте своего тела приходит забота о здоровье в общем. Формы каждого тела индивидуальны, и важно соблюдать их гармонию: высоким девушкам пышные формы могут испортить осанку, а миниатюрным – создать впечатление лишнего веса.
Прибегнув к липосакции, возможно сузить талию и добиться эффекта форменных ягодиц. В общем, найти гармонию внешнего вида - современная задача хирурга.
Дмитрий Скворцов
Специалист эстетической хирургии
Естественно – красиво
Тренд на естественность сегодня присутствует практически во всех сферах жизни: качественное питание, натуральные ткани в одежде, естественные материалы в интерьере, нюдовые оттенки макияжа – все это сегодня пользуется популярностью. Так и женщины сегодня хотят иметь естественные формы тела. По словам специалиста, инклюзивность или бодипозитив ещё имеют своё влияние, однако, например, не обязательно обладать большими ягодицами, но они должны быть оформлены.
Утончённость линий
Четкие контуры лица никогда не выходят из моды, ведь они возвращают лицу молодость. Сегодня пластическая хирургия предлагает усовершенствовать овал лица, установив импланты в подбородок. Удалив комки Биша, возможно сместить акцент на четкие линии скул. Только главное в таких экспериментах – не переборщить, чтобы не получить обратный эффект «натянутого лица», как это вышло у Мадонны, заключил Дмитрий Скворцов.