Храп и низкая подушка: врач предостерегла россиян от смерти во сне

Сон — это время, когда человек перезагружается и полноценно отдыхает. Часто в кровати мы себя чувствуем в безопасности. Однако даже в это время существуют риски для жизни. О том, существует ли вероятность смерти во сне, и чем может быть опасен храп, сайту «Страсти» рассказала врач общей практики «Инвитро» Елена Алексенцева.

Как пояснила врач, особенно опасен сон на спине с использованием слишком плоской и низкой подушки, так как это может привести к западению языка и вызвать апноэ — остановку дыхания во время сна. Не менее опасен храп, который является серьезной медицинской проблемой. Механизм храпа связан с вибрацией мягкого нёба и нёбного язычка, которые колеблются и ударяются о спинку языка и стенки верхних дыхательных путей, создавая характерный звук. Он часто возникает из-за ожирения, проблем с носовым дыханием или анатомических особенностей мягкого нёба. Также причиной могут быть различные образования в ротовой полости и особенности строения нижней челюсти, говорит Елена Алексенцева.

«Наиболее опасным осложнением храпа является ситуация, когда происходит провисание и смыкание нёба с языком, что приводит к закрытию дыхательных путей, — рассказала специалист. — Если такая остановка дыхания длится более 10 секунд, это может привести к серьезным нарушениям работы сердца и даже к его остановке. Последовательность событий проста: сначала останавливается дыхание, затем нарушается работа сердца».

К счастью, современная медицина предлагает различные решения этой проблемы. ЛОР-врачи проводят специальные операции для устранения храпа. Кроме того, существуют различные вспомогательные средства, такие как специальные маски для сна и другие противохраповые устройства.