«Хотелось устроить треш-ток»: Дмитрий Губерниев рассказал об участии в «Маске»

В недавнем выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ выступили приглашенные артисты в костюмах Енота Шони и Степашки. Как выяснилось, под маской Енота скрывался Дмитрий Губерниев, который давно мечтал об участии в шоу. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» спортивный комментатор признался, что хотел устроить «треш-ток» на сцене проекта.

«На сцене мне хотелось устроить настоящий треш-ток, всё-таки в тот момент я был Енотом Шоней, а не Дмитрием Губерниевым. А Енот имеет право на всё. Когда я уже снял маску, снова стал собой и даже извинился перед судьями, сказал: «Ребят, с вами разговаривал Енот, а я вас всех люблю», — признался Дмитрий.

Губерниев выступил с песней «Альбатрос», которая была выбрана неслучайно. По словам спортивного комментатора, он любит эту композицию и даже исполнял её с группой Guber Band.

«К сожалению, её уже мало кто помнит, хотя песня невероятно крутая. Она очень рок-н-рольная и тяжёлая. На мой взгляд, именно таких песен сейчас не хватает в «Маске». Хотелось бы немножко раздвинуть горизонт, вспомнить, что рок-музыка всё ещё весёлая и интересная, и, по возможности, популяризировать этот жанр», — заявил он.

По словам Дмитрия, многие подозревали его в участии в шоу и думали, что он скрывается под маской Огурчика. Губерниев признался, что хотел бы принять участие в проекте, но из-за плотного графика не может себе этого позволить.

«Мне бы хотелось выбрать себе какую-нибудь в меру злобную маску, может быть это даже будет какой-нибудь персонаж из комиксов. Главное, чтобы было побольше различных художественных моментов, которые было бы интересно обыграть и сработать на сильном контрасте. Например, можно выйти в костюме дракона с бас-гитарой в виде топора и спеть песню SHAMAN или Олега Газманова. Тогда бы точно все как минимум сильно удивились», — признался Дмитрий.