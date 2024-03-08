Холодная, отстранённая и гипероперкающая: типы матерей, которые портят жизнь своим детям
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Мама – самый важный человек для малыша. Именно от ее действий зависит, каким человеком вырастет ребенок. Конечно, идеальных родителей не существует, многие делают ошибки в процессе воспитания. Но обычно они легко исправимы и не так травматичны. Но есть два типа матерей, которые портят жизнь своим детям. О них сайту «Страсти» рассказала клинический психолог Дарья Живина.
Холодная, отстраненная мать
Некоторые выделяют две разных категории – мать холодная и мать отстраненная. Но, как правило, поведение у таких родительниц похожее, так что речь идет, скорее, об одном типаже женщин определенного склада характера и поведения. Таких мам легко узнать по следующим фразам, которые они говорят детям: «Я занята», «Не бегай, сядь спокойно, посиди!», «Не расстраивай мать/отца», «Потом поговорим…» Так они полностью самоустраняются от ребенка и подавляют проявления его эмоций и чувств.
«Обычно такие женщины не горели желанием рожать ребенка. Либо малыш нужен был, чтобы удержать супруга, или появился ради социального статуса, а возможно родственники настояли, напомнив о «тикающих часиках». Рождение сына или дочери у холодных мам не вызывает бурных чувств».
Дарья Живина
Клинический психолог
Такие женщины просто выполнили свою функцию – произвели потомство на свет. И потом будут кормить, поить младенца, одевать, купать, водить по врачам. Но они совершенно не понимают, плачет ли ребенок от голода или потому что заболел.
Отстраненные женщины, скорее, дадут малышу прореветься, чтобы проблема рассосалась сама собой или же малыш как-то сам ее решил. Но беда в том, что младенцы не могут этого сделать, им нужна мама. И не только затем, чтобы покормила или сменила подгузник. Любому ребенку важно эмоциональное тепло, человеческое внимание и общение. Так постепенно он осознает себя в этом мире и строит связи с объектами и предметами.
Малыш растет, но мать продолжает отстраняться от него. Она может с ним общаться, но в основном по необходимости – на бытовые темы или по учебе в школе. Узнать о том, что чувствует сын или дочь, какие эмоции переживает, есть ли друзья, холодной женщине даже не придет в голову. О том, чтобы обнять ребенка, тем более не идет речи. В принципе, подобному типу мам даже физические прикосновения неприятны.
Воспитание холодной, отстраненной матери приводит к тому, что ребенок не до конца осознает сигналы своего тела. Он не понимает, насколько голоден, не умеет определять степень усталости, игнорирует симптомы болезни или эмоции.
Во взрослом возрасте он также часто болеет, но стоически переносит любой недуг, продолжая работать. Часто это люди с избыточной массой тела, потому как заедают отсутствие материнского тепла. Многие злоупотребляют алкоголем, что помогает им приглушить те подавленные эмоции, с которыми они не в силах самостоятельно разобраться.
Есть еще одна категория детей холодной мамы. Это те, кто подсаживается на адреналин — страдает игроманией или увлекается экстремальными видами спорта. Только это позволяет им ощутить себя живыми. Они не могут наполниться спокойствием, им нужна буря чувств. «Тихие» эмоции кажутся им полумерами. Это касается радости, светлой печали, нежности, слез огорчения, умиления, сентиментальности, ностальгии.
Гиперопекающие матери
Таким мамы буквально душат свое чадо заботой и тревожностью. И хотя, в определенных ситуациях многие женщины перебарщивают с контролем, это не говорит о гиперопеке. Например, бывают объективные случаи, требующие более внимательного отношения родителей к здоровью детей.
Гиперопека это про мнительность и тотальный контроль, не подразумевающий сепарации.
Гиперопекающая мать захватывает все сферы жизни ребенка и настолько завладевает его вниманием, что лишает даже возможности выбора. Коронная фраза таких родительниц: «Я лучше знаю!» Такие женщины и вправду уверены, то лучше знают всё на свете и единолично могут распоряжаться жизнь маленького человека. Они диктуют, что малышу надеть, во что играть, что, как и когда есть, с кем дружить, как вести себя на людях. Они коршуном следят, в какое время их ребенок вернулся из школы, делают за него уроки, пишут доклады и решают задачки. Несомненно, они дают детям любовь и нежность, но в гипертрофированной форме. Такая материнская любовь со временем затмевает прочие отношения со сверстниками.
В итоге вырастает человек, который не может ничего сделать сам. Он не умеет принимать решения и не знает, чем заниматься, кем быть, где работать, на ком жениться или за кого выходить замуж. Мужчины, которых воспитывала гиперопекающая мать, как правило, в свои 30-40 лет безвольны, всегда находятся под крылом родительницы, ожидая ее одобрения. Они не могут строить отношения, а брак обычно оборачивается полным провалом. Ведь редкая женщина может выдержать контроль свекрови, которая вечно управляет своим сыном.
Еще хуже обстоят дела с девочками, вырастающими в ситуации гиперопеки. Ведь контролирующие все и всех матери – это еще и хорошие манипуляторы. «Если ты пойдешь на дискотеку/будешь поздно возвращаться из школы/не пропылесосишь, меня увезут на скорой!» – частенько говорят своим дочерям гиперопекающие женщины. Они играют на страхе ребенка потерять маму и прививают вечное чувство вины. Так что девочка привыкает к такому обращению и уже во взрослой жизни сама подсознательно ищет подобного манипулятора. Для нее такие отношения привычны и понятны.
Второй вид родительниц, который тесно связан с гиперопекающим типом — это тревожные мамы
«Такие женщины боятся всего и вся и даже банальные вещи считают угрозой для себя и ребенка. Чаще всего, это связано с тем, что женщина долго не могла забеременеть или поздно стала матерью, подвергалась насилию или просто имеет очень тонкую душевную организацию. Нередко они страдают каким-нибудь неврозом, ипохондрией или другим расстройством, но даже не догадываются об этом. И тем самым превращают свою жизнь и бытие окружающих в ад».
Дарья Живина
Клинический психолог
У таких мам дети вырастают нервными, запуганными, инфантильными и болезненными. Они либо перенимают установки родительницы и боятся всего на свете, либо начинают бороться с системой (так как их психика не выдерживает аномального напряжения) и пытаются вырваться из порочного круга обид и страхов. И если с первым типом всё идет по сценарию гиперопекающего типа материнства, то второй случай порождает бунтарей.
Вырвавшись из ежовых рукавиц тревожной мамы и не сломавшись, ребенок старается держаться от нее как можно дальше. Он всеми силами стремится к успеху, но при этом табуирует свое детство и ведет себя достаточно агрессивно. Для него борьба становится символом свободной жизни и единственным понятным инструментом. Поэтому дети тревожных мам нередко вырастают скрытыми тиранами и сами того не осознают.
Одним словом, мамы бывают разными. И независимо от своего типа они очень важны для ребенка и безусловно оказывают влияние на формирование его личности. Чтобы это влияние было экологичным, правильным и, насколько возможно, атравматичным, взрослой женщине придется внимательно следить за своим поведением и вовремя его корректировать. Конечно, ни одна мама не желает вреда своему ребенку и проявляет любовь так, как умеет.