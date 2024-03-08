Холодная, отстранённая и гипероперкающая: типы матерей, которые портят жизнь своим детям

Такие женщины просто выполнили свою функцию – произвели потомство на свет. И потом будут кормить, поить младенца, одевать, купать, водить по врачам. Но они совершенно не понимают, плачет ли ребенок от голода или потому что заболел.

Отстраненные женщины, скорее, дадут малышу прореветься, чтобы проблема рассосалась сама собой или же малыш как-то сам ее решил. Но беда в том, что младенцы не могут этого сделать, им нужна мама. И не только затем, чтобы покормила или сменила подгузник. Любому ребенку важно эмоциональное тепло, человеческое внимание и общение. Так постепенно он осознает себя в этом мире и строит связи с объектами и предметами.

Малыш растет, но мать продолжает отстраняться от него. Она может с ним общаться, но в основном по необходимости – на бытовые темы или по учебе в школе. Узнать о том, что чувствует сын или дочь, какие эмоции переживает, есть ли друзья, холодной женщине даже не придет в голову. О том, чтобы обнять ребенка, тем более не идет речи. В принципе, подобному типу мам даже физические прикосновения неприятны.

Воспитание холодной, отстраненной матери приводит к тому, что ребенок не до конца осознает сигналы своего тела. Он не понимает, насколько голоден, не умеет определять степень усталости, игнорирует симптомы болезни или эмоции.

Во взрослом возрасте он также часто болеет, но стоически переносит любой недуг, продолжая работать. Часто это люди с избыточной массой тела, потому как заедают отсутствие материнского тепла. Многие злоупотребляют алкоголем, что помогает им приглушить те подавленные эмоции, с которыми они не в силах самостоятельно разобраться.

Есть еще одна категория детей холодной мамы. Это те, кто подсаживается на адреналин — страдает игроманией или увлекается экстремальными видами спорта. Только это позволяет им ощутить себя живыми. Они не могут наполниться спокойствием, им нужна буря чувств. «Тихие» эмоции кажутся им полумерами. Это касается радости, светлой печали, нежности, слез огорчения, умиления, сентиментальности, ностальгии.

Гиперопекающие матери

Таким мамы буквально душат свое чадо заботой и тревожностью. И хотя, в определенных ситуациях многие женщины перебарщивают с контролем, это не говорит о гиперопеке. Например, бывают объективные случаи, требующие более внимательного отношения родителей к здоровью детей.

Гиперопека это про мнительность и тотальный контроль, не подразумевающий сепарации.

Гиперопекающая мать захватывает все сферы жизни ребенка и настолько завладевает его вниманием, что лишает даже возможности выбора. Коронная фраза таких родительниц: «Я лучше знаю!» Такие женщины и вправду уверены, то лучше знают всё на свете и единолично могут распоряжаться жизнь маленького человека. Они диктуют, что малышу надеть, во что играть, что, как и когда есть, с кем дружить, как вести себя на людях. Они коршуном следят, в какое время их ребенок вернулся из школы, делают за него уроки, пишут доклады и решают задачки. Несомненно, они дают детям любовь и нежность, но в гипертрофированной форме. Такая материнская любовь со временем затмевает прочие отношения со сверстниками.