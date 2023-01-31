Хочу стать идеальной: топ-3 популярных операций ко Дню влюбленных

На День Святого Валентина можно подарить своей возлюбленной не только ужин при свечах или романтическое путешествие. Как правило, многие мечты и желания скрыты в сфере красоты и здоровья – и здесь идеальным презентом станут услуги эстетической медицины. Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал passion.ru о самых популярных операциях ко дню влюбленных.

Изящный носик

Раньше, отправляясь на ринопластику, пациенты стремились исправить перегородку или выраженную горбинку. Сегодня запросы гораздо шире: можно улучшить фронтальный ракурс, сделать более изящными крылья носа, исправить кончик, скорректировать форму. Современные щадящие методики позволяют избежать сильной кровопотери, риск гематом и рубцов сведен к минимуму. Изменение формы и размера происходит без разрушения природных данных – костей, хрящей и сосудов. А деликатное сохранение качества кожи позволяет не нарушать индивидуальность, что для многих является важным аргументом.

Коррекция фигуры

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что за красивой фигурой к хирургу идут лишь те, кому не помогают физические нагрузки и диета. Но без лишнего веса женщины и мужчины тоже прибегают к липосакции и липофилингу. Большой популярностью пользуются абдоминопластика, коррекция формы ягодиц и маммопластика . Даже вызывающие восхищение и зависть топ-модели с помощью профессиональных хирургов возвращают фигуре привлекательные очертания и плоский живот. Например, Хайди Клум не раз прибегала к липосакции и пластике живота, а Жизель Бюндхен в кабинете хирурга устраняла асимметрию груди.

Комплексные методы