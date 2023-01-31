Хочу стать идеальной: топ-3 популярных операций ко Дню влюбленных
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На День Святого Валентина можно подарить своей возлюбленной не только ужин при свечах или романтическое путешествие. Как правило, многие мечты и желания скрыты в сфере красоты и здоровья – и здесь идеальным презентом станут услуги эстетической медицины. Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал passion.ru о самых популярных операциях ко дню влюбленных.
Изящный носик
Раньше, отправляясь на ринопластику, пациенты стремились исправить перегородку или выраженную горбинку. Сегодня запросы гораздо шире: можно улучшить фронтальный ракурс, сделать более изящными крылья носа, исправить кончик, скорректировать форму. Современные щадящие методики позволяют избежать сильной кровопотери, риск гематом и рубцов сведен к минимуму. Изменение формы и размера происходит без разрушения природных данных – костей, хрящей и сосудов. А деликатное сохранение качества кожи позволяет не нарушать индивидуальность, что для многих является важным аргументом.
Коррекция фигуры
Один из самых распространенных мифов заключается в том, что за красивой фигурой к хирургу идут лишь те, кому не помогают физические нагрузки и диета. Но без лишнего веса женщины и мужчины тоже прибегают к липосакции и липофилингу. Большой популярностью пользуются абдоминопластика, коррекция формы ягодиц и маммопластика. Даже вызывающие восхищение и зависть топ-модели с помощью профессиональных хирургов возвращают фигуре привлекательные очертания и плоский живот. Например, Хайди Клум не раз прибегала к липосакции и пластике живота, а Жизель Бюндхен в кабинете хирурга устраняла асимметрию груди.
Комплексные методы
В последнее время все чаще можно услышать о бьютификации – комплексе малоинвазивных процедур, которые улучшают черты лица, устраняют несовершенства, придают лицу свежий вид. В зависимости от запроса, можно сделать сразу несколько процедур. Это может быть SMAS-лифтинг или установка нитей, инъекционные методики, коррекция зоны бровей и висков, ботулинотерапия. Работая с мягкими тканями и обладая хорошим эстетическим вкусом, врач поможет добиться максимально гармоничного и естественного результата – с сохранением мимики, индивидуальности и без перетягивания кожи.
Липоскульптура тела, аккуратный носик и другие эстетические операции – это не только обновленная внешность, это также способ поднять самооценку и улучшить качество жизни. Но собираясь сделать такой подарок, важно уделить внимание выбору клиники и врача. Речь идет об оперативном вмешательстве и надо помнить не только о красоте, но и о здоровье. Опыт, уверенность, бережное отношение и максимально комфортный процесс восстановления – вот главные слагаемые прекрасного результата.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор