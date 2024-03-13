Хирург Снигирь рассказал, как избавиться от послеоперационных рубцов и шрамов

Также важно заранее определить местоположение шва. Пластические хирурги в каждом случае стараются выбирать для этого максимально незаметные места, например, в естественных складках человеческого тела. Как правило, это складка за ухом, височная зона или волосистая часть головы, зона роста ресниц или складка верхнего века, если речь идет об операциях на лице.

Что касается манипуляций с телом, то обычно врачи стараются располагать швы в таких местах, которые легко прикрыть одеждой даже на пляже. Главная цель: спрятать будущий рубец от посторонних глаз, чтобы любой, даже самый зоркий человек вообще не предполагал, где его искать.

Тем не менее любая пластическая операция оставляет рубцы, это неизбежность. А они могут быть нескольких типов:

нормальные, они же нормотрофические рубцы. Обычно после полноценного заживления сливаются с цветом кожи, на ощупь плотные, не выступают поверх кожи, но и не «падают» вниз;

впалые (атрофические), как правило, стремятся «забиться» вглубь кожи, часто растягиваются, становясь более широкими и плоскими. Порой напоминают стрии после беременности;

грубые и выпуклые, которые возвышаются над поверхностью кожи (гипертрофические);

келоидные рубцы, даже после заживления вызывающие зуд и жжение у пациента.

Способы борьбы с рубцами подбираются врачом в зависимости от индивидуального случая. Нормотрофические прекрасно заживают и обычно не требуют никаких особых процедур по их исправлению.

Келоидные рубцы достаточно редко встречаются, ведь их образование зависит от генетической предрасположенности. Обычно портят настроение как раз атрофические и гипертрофические рубцы.

Косметология и пластическая хирургия знает много способов борьбы с этими двумя типами рубцов. Разумеется, многое зависит от состояния шва на данный момент и количества времени, прошедшего после операции. Также специалист обязательно оценивает тенденции дальнейшего заживления тканей.