Хирург Снигирь рассказал, как избавиться от послеоперационных рубцов и шрамов
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Пластические операции позволяют не только устранить заметные недостатки внешности, но и существенно скинуть несколько лет. Однако многих пациентов волнует качество швов. А будут ли видны постороннему взгляду рубцы, явно намекающие на хирургическое вмешательство? И если шрамы будут слишком заметны, что делать в таком случае? Об этом сайту «Страсти» рассказал пластический хирург Олег Снигирь.
В план любой современной пластической операции входит не только разработка этапов по устранению эстетических несовершенств пациента, которыми он так недоволен. Хирург должен тщательно спланировать, как будет скрывать послеоперационные следы, то есть пресловутые, пугающие многих рубцы. Сегодня существуют техники, позволяющие сделать послеоперационные шрамы максимально незаметными, словно самолет-невидимка.
«Да, свои стелс-технологии имеются и в области пластики. Они позволяют детально сшивать разные ткани с использованием современных материалов и высокотехнологичных инструментов. В таком случае не будет швов, которые затем потребуется снимать. Плюс, каждый доктор дает рекомендации по их заживлению в реабилитационный период. И от четкого выполнения таких инструкций зависит внешний вид рубца».
Олег Снигирь
Врач - пластический хирург клиники GMT, член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ)
Также важно заранее определить местоположение шва. Пластические хирурги в каждом случае стараются выбирать для этого максимально незаметные места, например, в естественных складках человеческого тела. Как правило, это складка за ухом, височная зона или волосистая часть головы, зона роста ресниц или складка верхнего века, если речь идет об операциях на лице.
Что касается манипуляций с телом, то обычно врачи стараются располагать швы в таких местах, которые легко прикрыть одеждой даже на пляже. Главная цель: спрятать будущий рубец от посторонних глаз, чтобы любой, даже самый зоркий человек вообще не предполагал, где его искать.
Тем не менее любая пластическая операция оставляет рубцы, это неизбежность. А они могут быть нескольких типов:
- нормальные, они же нормотрофические рубцы. Обычно после полноценного заживления сливаются с цветом кожи, на ощупь плотные, не выступают поверх кожи, но и не «падают» вниз;
- впалые (атрофические), как правило, стремятся «забиться» вглубь кожи, часто растягиваются, становясь более широкими и плоскими. Порой напоминают стрии после беременности;
- грубые и выпуклые, которые возвышаются над поверхностью кожи (гипертрофические);
- келоидные рубцы, даже после заживления вызывающие зуд и жжение у пациента.
Способы борьбы с рубцами подбираются врачом в зависимости от индивидуального случая. Нормотрофические прекрасно заживают и обычно не требуют никаких особых процедур по их исправлению.
Келоидные рубцы достаточно редко встречаются, ведь их образование зависит от генетической предрасположенности. Обычно портят настроение как раз атрофические и гипертрофические рубцы.
Косметология и пластическая хирургия знает много способов борьбы с этими двумя типами рубцов. Разумеется, многое зависит от состояния шва на данный момент и количества времени, прошедшего после операции. Также специалист обязательно оценивает тенденции дальнейшего заживления тканей.
С гипертрофическими рубцами, которые возвышаются над поверхностью кожи, поможет справиться иссечение шрама, лазерная шлифовка, уколы ботулотоксина и препараты, содержащие глюкокортикоиды.
Атрофические рубцы имеют свойство растягиваться из-за наличия дисплазии соединительной ткани или же из-за несоблюдения рекомендаций хирурга в послеоперационный период.
Для борьбы с такими шрамами используются средства с коллагеном, а также ремоделирование рубца с микроигольчатым RF-лифтингом. И чаще всего борьба с несовершенными шрамами становится комплексной.