При помощи пластической хирургии можно исправить любой изъян в своей внешности. Одной из самых востребованных операций считается ринопластика. Как известно, результаты этой манипуляции можно заметить не сразу. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» пластический хирург Ильяна Гончарова рассказала, как меняется нос после ринопластики в течение года.

Изменение кожного покрова

После коррекции носа у пациентов постепенно сходит отек и сокращается кожа. Некоторые люди задаются вопросом, почему это надолго затягивается. Дело в том, что хирург при работе с носом уменьшает в объеме хрящи и косточки, однако кожный «чехол» при этом остается прежним.