Хирург Ильяна Гончарова рассказала, как меняется нос после ринопластики в течение года
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При помощи пластической хирургии можно исправить любой изъян в своей внешности. Одной из самых востребованных операций считается ринопластика. Как известно, результаты этой манипуляции можно заметить не сразу. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» пластический хирург Ильяна Гончарова рассказала, как меняется нос после ринопластики в течение года.
Изменение кожного покрова
После коррекции носа у пациентов постепенно сходит отек и сокращается кожа. Некоторые люди задаются вопросом, почему это надолго затягивается. Дело в том, что хирург при работе с носом уменьшает в объеме хрящи и косточки, однако кожный «чехол» при этом остается прежним.
«Невозможно иссечь нос снаружи, не оставив при этом рубцов. Поэтому тканям необходимо время для того, чтобы уменьшиться в размерах. Примерно то же самое происходит у женщин после родов: растянутый живот убирается далеко не сразу», — высказалась эксперт.
Ильяна Гончарова
Пластический хирург
Изменение формы и размера
После ринопластики между кожей и новым костно-хрящевым остовом носа возникает отек и скапливается жидкость. Из-за отека носик кажется широким и немного «расплывчатым». Такой вид может сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев, а затем все приходит в норму.
«После вмешательства нос может также выглядеть неестественным и несимметричным. Однако, по мере схождения отека, внешность будет меняться в лучшую сторону. Со временем носик станет узким и аккуратным. Результаты процесса зависят от индивидуальных особенностей: толстая кожа дает более сглаженную форму, а тонкая, напротив, не может скрыть очертания костей и хрящей», — сообщила хирург.
Ильяна Гончарова
Пластический хирург
Изменение кончика носа
Постепенно «усаживается» и кончик носа. Сразу после операции он кажется несколько вздернутым. Хирурги делают это специально, стараясь предусмотреть все дальнейшие нюансы. Дело в том, что в течение года под воздействием гравитации кончик носа опускается вниз: на него давят отек, кожа и все остальные структуры. Соответственно, со временем он становится ниже на 1-3 градуса в зависимости от объемов изменений.
«Через год период реабилитации завершается, и нос приобретает окончательный вид. Ткани к тому моменту полностью заживают и приспосабливаются к новой форме. Послеоперационные консультации с хирургом помогут следить за изменениями и правильно вести себя в период восстановления», — резюмировала эксперт.
Ильяна Гончарова
Пластический хирург