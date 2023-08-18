Хирург Гогиберидзе объяснил, почему увеличение груди является плохой идеей

В современном обществе красота идеализируется и становится одним из главных стандартов привлекательности. Большинство женщин стремится соответствовать этим требованиям, в том числе и посредством изменения размера своей груди. Портал «Страсти» обсудил с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе основные аспекты, почему большая грудь может быть не только небезопасна для здоровья, но и негативно сказываться на самооценке женщин.

Раскрываем проблему

Стремление к большому размеру груди частично связано с общественными стереотипами о привлекательности женского тела. СМИ играют значительную роль в формировании этих стереотипов, представляя женскую красоту как неотъемлемую часть успеха в личной и профессиональной жизни. В результате многие представительницы прекрасно пола начинают испытывать давление, якобы иметь большую грудь жизненно необходимо, чтобы соответствовать этим идеалам.