Ханна появилась в экстра-мини, а DJ Smash и Niletto сбежали от прессы: 23-летие радио DFM

В минувшие выходные радио DFM масштабно отметило свой день рождения. Площадке исполнилось 23 года, и в честь этого события поздравить ее пришли многие звездные гости. Мероприятие прошло в московском клубе VK Gipsy и длилась до самого рассвета. Портал «Страсти» также побывал на тусовке. Рассказываем о самых интересных моментах ночи.

После разогрева аудитории диджей-сетами и шампанским, которое разливали прямо со сцены, к зрителям вышла певица Ханна, только недавно вернувшаяся к концертной деятельности после вторых родов. Отметим, что для своего появления перед публикой артистка, воспитывающая двоих детей, выбрала весьма откровенный наряд. На ней было белое экстра-мини платье с закрытыми руками, но прозрачными вставками на животе. Вместе со своим коллегой Мишей Марвиным она исполнила главные хиты, в том числе новый трек «Финал».