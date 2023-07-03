Ханна появилась в экстра-мини, а DJ Smash и Niletto сбежали от прессы: 23-летие радио DFM
Фото: Страсти
В минувшие выходные радио DFM масштабно отметило свой день рождения. Площадке исполнилось 23 года, и в честь этого события поздравить ее пришли многие звездные гости. Мероприятие прошло в московском клубе VK Gipsy и длилась до самого рассвета. Портал «Страсти» также побывал на тусовке. Рассказываем о самых интересных моментах ночи.
После разогрева аудитории диджей-сетами и шампанским, которое разливали прямо со сцены, к зрителям вышла певица Ханна, только недавно вернувшаяся к концертной деятельности после вторых родов. Отметим, что для своего появления перед публикой артистка, воспитывающая двоих детей, выбрала весьма откровенный наряд. На ней было белое экстра-мини платье с закрытыми руками, но прозрачными вставками на животе. Вместе со своим коллегой Мишей Марвиным она исполнила главные хиты, в том числе новый трек «Финал».
Также перед слушателями радиостанции в эту ночь выступил DJ Smash. Его программа длилась около часа и смогла «раскачать» зал. Однако, отработав, артист не захотел общаться с журналистами. Согласившись буквально на один снимок, он сбежал, не обмолвившись ни словом.
Впрочем, на вечеринке мало кто из звезд был расположен на откровения с прессой. Певца и автора хита «Любимка» Niletto сотрудникам СМИ буквально пришлось умолять дать комментарий, но даже после всех уговоров он не согласился и поспешил скрыться в компании друзей.
К слову, для дня рождения радиостанции исполнитель подготовил немало сюрпризов. Кроме того, что он исполнил свои хиты, он также запремьерил песню и вывел на сцену своих приятелей. Среди них оказался и рэпер, известный по реалити-шоу ТНТ «Влюбись, если сможешь», Мухаммад Биттуев.
Также с 23-летием DFM поздравили Зомб, Cosmo & Skoro и Leonid Rudenko.