Карпов с женой, а Гуськов с травмированными пальцами: как прошла премьера «Золотого дна»
© Пресс-служба Иви
В Москве состоялась премьера сериала Иви «Золотое дно». Первые серии были показаны звездным гостям в столичном кинотеатре «Художественный». На красной дорожке с прессой пообщались многие актеры из основного каста, в том числе Валерий Карпов, пришедший с супругой. А вот исполнительница одной из главных ролей Юлия Снигирь проигнорировала показ.
Новый сериал по сюжету схож с иностранным проектом «Наследники», но все-таки имеет свои индивидуальные особенности. В «Золотом дне» раскрывается история богатой семьи, которая после смерти владельца крупного строительного холдинга начинает борьбу за его наследство. Со стороны Градовых войну возглавляет старший представитель рода, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Помимо передела активов, Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.
Главные роли в проекте исполнили Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ростислав Бершауэр, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Александр Новин, Юрий Насонов, Виктория Маслова, Марина Ворожищева, Геннадий Смирнов, Сергей Юшкевич и другие.
Отметим, что Гуськов появился на мероприятии уже под конец красной дорожки. Он поделился с журналистами, что работать над проектом ему было в радость. «Никаких сложностей не было, кроме того, что это сериальная история, поэтому никогда не хватает времени», - сказал актер.
Также Алексей Геннадьевич признался, что ему все-таки ближе кино, нежели сериалы. «Кино – это высшая лига. Нужно уложить характеры, сюжеты, изобразительный ряд. А сериал – это немного романная форма повествования, когда ты садишься и неспешно, краем глаза туда ныряешь», - поделился Гуськов.
Среди других звездных гостей вечера были замечены Алена Водонаева, Полина Аскери, Михаил Тройник, Теймур Джафаров, Птаха, Александр Мизев, Андрей Максимов, Василий Копейкин, Ирина Йовович, Карен Арутюнов, Игорь Андреев, Сергей Гилев, Елена Николаева, Оксана Михеева и многие другие.
Все серии сериала «Золотое дно» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ИВИ.