Карпов с женой, а Гуськов с травмированными пальцами: как прошла премьера «Золотого дна»

В Москве состоялась премьера сериала Иви «Золотое дно». Первые серии были показаны звездным гостям в столичном кинотеатре «Художественный». На красной дорожке с прессой пообщались многие актеры из основного каста, в том числе Валерий Карпов, пришедший с супругой. А вот исполнительница одной из главных ролей Юлия Снигирь проигнорировала показ.

Новый сериал по сюжету схож с иностранным проектом «Наследники», но все-таки имеет свои индивидуальные особенности. В «Золотом дне» раскрывается история богатой семьи, которая после смерти владельца крупного строительного холдинга начинает борьбу за его наследство. Со стороны Градовых войну возглавляет старший представитель рода, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Помимо передела активов, Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Главные роли в проекте исполнили Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ростислав Бершауэр, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Александр Новин, Юрий Насонов, Виктория Маслова, Марина Ворожищева, Геннадий Смирнов, Сергей Юшкевич и другие.