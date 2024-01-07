Кариес под коронкой и винирами: возможно ли это?

В некоторых случаях кариес действительно может возникнуть под ортопедическими конструкциями, которые призваны сохранить внешний вид и функционал зубов. Однако они не способны полностью защитить ткани от разрушительных заболеваний. В результате пораженные зубы становятся чувствительными к температурным изменениям, сладким и кислым продуктам. Многое здесь зависит от правильной установки и ежедневной гигиены полости рта. О причинах проблемы и способах борьбы с ней сайту «Страсти» рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич.

Развитие кариеса под коронками и винирами: в каких случаях это возможно

Под стоматологическими конструкциями иногда образуется плотный утолщенный слой налета и бактерий. Это способно нанести серьезные повреждения и вызвать появление кариозных полостей и неприятных ощущений под коронкой или виниром. На самом деле, подобная ситуация может возникнуть даже спустя годы после протезирования. Специалисты знают, что такие разрушительные процессы встречаются достаточно часто. Почему так происходит?

Профессиональные ошибки

Одна из причин — неправильная обработка поверхностей при подготовке к протезированию. В некоторых случаях ортопеды, к сожалению, не понимают до конца, как работать с кариесом. Классические знания они получали давно и уже полностью забыли, что надо делать. Бывает и такое: в клинике сэкономили на материалах, использовали дешевый цемент и через пять лет получили неутешительные результаты.

Проблемы с гигиеной