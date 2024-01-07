Кариес под коронкой и винирами: возможно ли это?
Стоматолог Артур Тумашевич назвал причины кариеса под коронками и винирами.
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В некоторых случаях кариес действительно может возникнуть под ортопедическими конструкциями, которые призваны сохранить внешний вид и функционал зубов. Однако они не способны полностью защитить ткани от разрушительных заболеваний. В результате пораженные зубы становятся чувствительными к температурным изменениям, сладким и кислым продуктам. Многое здесь зависит от правильной установки и ежедневной гигиены полости рта. О причинах проблемы и способах борьбы с ней сайту «Страсти» рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич.
Развитие кариеса под коронками и винирами: в каких случаях это возможно
Под стоматологическими конструкциями иногда образуется плотный утолщенный слой налета и бактерий. Это способно нанести серьезные повреждения и вызвать появление кариозных полостей и неприятных ощущений под коронкой или виниром. На самом деле, подобная ситуация может возникнуть даже спустя годы после протезирования. Специалисты знают, что такие разрушительные процессы встречаются достаточно часто. Почему так происходит?
Профессиональные ошибки
Одна из причин — неправильная обработка поверхностей при подготовке к протезированию. В некоторых случаях ортопеды, к сожалению, не понимают до конца, как работать с кариесом. Классические знания они получали давно и уже полностью забыли, что надо делать. Бывает и такое: в клинике сэкономили на материалах, использовали дешевый цемент и через пять лет получили неутешительные результаты.
Проблемы с гигиеной
Кроме профессиональных проблем, могут возникать и другие: кариесы на границе соединения коронки или винира и собственных твердых тканей. На самом деле, здесь речь идет не о том, как врач зафиксировал конструкцию. Основная причина развития кариеса под коронками — некачественная гигиена полости рта. И это вполне реальная и возможная ситуация.
Люди легкомысленно относятся к ежедневному уходу за зубами и забывают о регулярных визитах к стоматологу. Они не учитывают многих важных моментов: выбирают более бюджетные варианты зубной пасты без гидроксиапатита и других активных компонентов для здоровья зубов, не используют специальные пенки и гели для минерализации. Необходимо также работать с желудочно-кишечным трактом и заболеваниями эндокринной системы.
В результате всех этих неблагоприятных факторов развивается кариес, в том числе под коронками и винирами. Процесс разрушения под ними абсолютно такой же, как и в прочих случаях: происходит деминерализация и быстрое размножение микробов, особенно по границам пломб и ортопедических конструкций.
Профилактические меры
Для предотвращения кариеса под коронками и винирами Тумашевич рекомендует следующее:
- строго следить за соблюдением правил гигиены, включающих регулярную чистку зубов, применять зубную нить и другие аксессуары;
- выбирать качественные средства для полости рта, содержащие полезные ингредиенты;
- посещать стоматолога для проверки и профессионального ухода за зубами;
- избегать употребления пищевых продуктов, содержащих большое количество сахара;
- отказаться от кислых напитков, таких как газировка и фруктовые соки;
- контролировать состояние коронок и виниров, немедленно обращаться к стоматологу, если возникнут какие-либо проблемы.
Лечение кариеса под коронками и винирами
Иногда приходится снимать установленные протезы, чтобы произвести необходимые медицинские процедуры. Никаких негативных последствий при этом не будет, главное — не нарушить целостность конструкций.
Первый этап лечебных мероприятий — диагностика, которая может включать в себя рентген и компьютерную томографию. Это особенно важно для оценки состояния зуба, скрытого под коронкой.
Лечение кариеса предполагает устранение кариозной ткани и установку пломбы. Сначала надо удалить ортопедическую конструкцию с помощью специальных инструментов. Затем врач очистит поврежденный участок и подготовит зуб для дальнейшей обработки и пломбирования.
После завершения процедуры необходимо использовать мягкий пищевой режим и ответственно относиться к гигиене, чтобы поддержать здоровье зубов и предотвратить повторное появление кариеса.