Кандидоз у женщин: почему возникает и как избавиться от него навсегда

Вульвовагинальный кандидоз или так называемая «молочница» — неприятное заболевание, которым страдают многие женщины. На его долю приходится 45% от всех инфекционных патологий нижних отделов мочеполовой системы. О том, почему возникает кандидоз и как от него избавиться, рассказала сайту «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «Инвитро» Эльвира Исаева.

Симптомы молочницы знакомы, практически, каждой женщине. Это зуд и жжение, белые, творожистые выделения, боль и неприятные ощущения при мочеиспускании, боль и жжение во время интимной близости (диспареуния).

При запущенных и тяжелых формах течения появляются трещины кожных покровов и слизистой гениталий. Также могут возникнуть симптомы цистита и воспалительные заболевания органов малого таза.

Существует несколько путей передачи кандидоза. Заболевание может возникнуть из-за кишечника, при контакте с экзогенными источниками инфекции, через бытовые предметы, половым путем. Бесконтрольное применение лекарств, в первую очередь — антибиотиков, также может стать причиной молочницы, объясняет врач.