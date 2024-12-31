Какому алкоголю лучше отдать предпочтение на Новый год: отвечает гастроэнтеролог

Алкоголь — неизменный гость новогоднего стола. Но именно он часто становится причиной плохого самочувствия на утро. Чтобы избежать головной боли и неприятных последствий, нужно придерживаться некоторых правил. О них порталу «Страсти» рассказала врач общей практики, терапевт, нутрициолог, гастроэнтеролог, диетолог Юлия Ткаченко.

Прежде всего, врач не советует смешивать напитки. Если начали с шампанского, пусть оно останется единственным алкогольным выбором. Если решили пить вино, то пусть это будет только вино.