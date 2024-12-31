ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 31 декабря 2024, 00:00
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Какому алкоголю лучше отдать предпочтение на Новый год: отвечает гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог посоветовала россиянам пить сухие вина на Новый год.
Какому алкоголю лучше отдать предпочтение на Новый год: отвечает гастроэнтеролог

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Алкоголь — неизменный гость новогоднего стола. Но именно он часто становится причиной плохого самочувствия на утро. Чтобы избежать головной боли и неприятных последствий, нужно придерживаться некоторых правил. О них порталу «Страсти» рассказала врач общей практики, терапевт, нутрициолог, гастроэнтеролог, диетолог Юлия Ткаченко.

Прежде всего, врач не советует смешивать напитки. Если начали с шампанского, пусть оно останется единственным алкогольным выбором. Если решили пить вино, то пусть это будет только вино.

«Отдавайте предпочтение сухим винам. Их можно разбавить водой в пропорции 1:1, добавив цитрусовую дольку для вкуса. Это уменьшит градус напитка и поможет сократить потребление алкоголя»

Юлия Ткаченко

Врач общей практики, терапевт, нутрициолог, гастроэнтеролог, диетолог

В случае выбора крепкого алкоголя не превышайте одну-две порции. Гастроэнтеролог считает допустимым умеренное количество виски, коньяка или рома, но пить их бутылками — прямой путь к плохому самочувствию, пояснила она.

Помните, что главное в празднике — это радость, а не попытка попробовать весь ассортимент бара.