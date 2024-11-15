Какой массаж лица выбирает Светлана Бондарчук и действительно ли он помогает в борьбе с возрастными изменениями

Безупречный внешний вид имеет первостепенное значение для медийных личностей, ведь они находятся под постоянным пристальным вниманием общественности. Селебрити неизменно стремятся к совершенству и ищут всевозможные способы улучшения внешности без хирургических вмешательств. Одним из популярных методов поддержания молодости и красоты являются регулярные сеансы массажа лица. Услуги мануальных специалистов становятся неотъемлемой частью бьюти-рутины многих звезд, что наглядно демонстрирует Светлана Бондарчук. Основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова рассказала сайту «Страсти» о том, какие техники использует модель и действительно ли массаж лица помогает бороться с возрастными изменениями.

Популярные методики массажа лица

Классический и лимфодренажный массажи полезны для фейслифтинга и улучшения общего тонуса кожи. Буккальный массаж способен снять напряженность с мимических и жевательных мышц, а метод Гуаша активизирует обменные процессы, избавляет от отеков и восстанавливает природный оттенок кожи.