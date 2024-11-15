Какой массаж лица выбирает Светлана Бондарчук и действительно ли он помогает в борьбе с возрастными изменениями
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Безупречный внешний вид имеет первостепенное значение для медийных личностей, ведь они находятся под постоянным пристальным вниманием общественности. Селебрити неизменно стремятся к совершенству и ищут всевозможные способы улучшения внешности без хирургических вмешательств. Одним из популярных методов поддержания молодости и красоты являются регулярные сеансы массажа лица. Услуги мануальных специалистов становятся неотъемлемой частью бьюти-рутины многих звезд, что наглядно демонстрирует Светлана Бондарчук. Основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова рассказала сайту «Страсти» о том, какие техники использует модель и действительно ли массаж лица помогает бороться с возрастными изменениями.
Популярные методики массажа лица
Классический и лимфодренажный массажи полезны для фейслифтинга и улучшения общего тонуса кожи. Буккальный массаж способен снять напряженность с мимических и жевательных мышц, а метод Гуаша активизирует обменные процессы, избавляет от отеков и восстанавливает природный оттенок кожи.
Светлана Бондарчук использует ручной блефароптический массаж и исправно делится со своими подписчиками превосходными результатами от бьюти-процедур. Данный вид массажа позволяет моделировать четкий овал лица, устранять мышечные зажимы и минимизировать дряблость и опущение кожи. Техника включает в себя специальные манипуляции, направленные на глубокую проработку скуловой и жевательной мускулатуры, в результате чего улучшается микроциркуляция и заметно выравнивается тон кожи. Блефароптический массаж позволяет не только замедлять проявления возрастных изменений, но и придает лицу свежесть и сияние.
Оксана Львова
Основатель массажного дома KUSHETKA
Плюсы массажа лица
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Улучшает кровообращение и убирает отечность;
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Помогает расслабить мышцы, что особенно актуально для людей, страдающих от постоянных головных болей или бруксизма. За счет лифтинг-эффекта овал лица приобретает более четкие линии и контуры
Минусы массажа лица
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В редких случаях процедуры могут причинять дискомфорт – это связано с гипертонусом мышц или индивидуальными особенностями кожи;
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Использование масел и кремов во время массажа может привести к аллергическим высыпаниям;
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Для получения действительно заметного эффекта потребуется не просто одноразовый сеанс, а регулярные посещения специалиста и применение дополнительного ухода вне массажного кабинета.
Эксперт напомнила, что массаж лица - это не только модный тренд, но и отличная возможность поддерживать естественную красоту, избегая радикальных мер. Систематическое посещение массажного кабинета способно замедлить старение кожи, активизировать внутренние ресурсы организма и подарить чувство легкости и расслабления.