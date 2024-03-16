Какие установки из детства мешают нам построить отношения

Поэтому многие девушки, вступая в брак и не имея нормальных знаний о том, как формировать здоровые отношения, просто проигрывают родительский опыт или неосознанно выдают накопленные извне реакции.

Примеры негативных установок

У нас нет инструкции, как строить счастливые отношения. Но сегодня есть довольно много информации в свободном доступе, чтобы мы могли менять жизнь к лучшему. Проверьте, какие негативные установки вы взяли из своей семьи, и пробуйте осознанно их менять.

После сорока женская жизнь окончена

Страх возраста, одиночества – вот что сквозит в этой установке. Если ваша мама и другие близкие женщины были несчастны, но не разрывали отношений по перечисленным причинам, то и вы будете стремиться быстрее входить в союз, пока часики «не затикали».

Хороших мужиков щенками разобрали

Подобный взгляд на мир также приводит к тому, что женщина цепляется за партнера до последнего, чтобы не остаться одной. Пусть плохонький – но есть, где же найдешь нормального?

Все мужчины изменяют

Такое обобщение очень мешает гармонично взаимодействовать с партнером. На что мозг настроен – то человек и получает, поэтому из всех мужчин девушка с данной установкой выберет того, кто будет изменять.

Как может сформироваться подобное негативное убеждение? Например, по пути из детсада вы услышали, как бабушки на лавке обсуждали развод знакомой пары, обронив, что «все из-за того, что после сорока мужчины заводят любовниц». Ваша психика «записала» информацию, и с годами будет ее транслировать. Потому что именно так и формируется наше представление о мире.

Жизнь прожить – не поле перейти

С подобной установкой взрослый будет притягивать в свою реальность массу трудностей. Потому что с детства усвоил: жизнь – это сложно, трудно, нужно все контролировать, проверять, прикладывать массу усилий. Поэтому те отношения, в которых будет легко и комфортно, девушка будет отвергать, они будут казаться пресными, скучными.