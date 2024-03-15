Какие технологии по омоложению могут, наоборот, подчеркнуть реальный возраст
© Freepik
Очень часто встречается ситуация, когда пациент выполняет все рекомендации косметолога, идет на пластику, но почему-то моложе не выглядит. Напротив, некоторые манипуляции словно стараются подчеркнуть реальный возраст. С чем связано подобное? Почему желанная красота так и не приходит? На эти вопросы сайту «Старасти» ответила кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог Юлия Оконская.
Если говорить о косметологических процедурах, то многое зависит в первую очередь от типа кожи. Если она не имеет мелких морщин, но склонна к растяжимости и плохо сокращается, то вряд ли стоит применять филлеры для контурной пластики. Они лишь растянут и утяжелят лицо, могут даже мигрировать в нижние отделы, вызывая отеки. В таком случае прибавки к возрасту не избежать.
«Нет, полностью отказываться в таком случае от филлеров необходимости нет. Но с их помощью лучше всего аккуратно заполнять углубляющиеся складки и заломы, а не пытаться достичь эффекта лифтинга. Он долго в любом случае не продержится. Альтернативой станут нити, которые не перегружают лицо и не утяжеляют его. В таком случае мягкие ткани равномерно перераспределяются — с нижних отделов в верхние».
Юлия Оконская
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог
Иногда уколы ботокса дают обратный эффект: брови опускаются и появляется асимметрия лица. Или же другой вариант, когда не трогают тяжелую нижнюю часть, а инъекции делают только в верхнюю.
Получается красивый лоб и открытый взгляд, а также опущенные уголки рта и намечающиеся брыли. В таком случае тоже сложно что-то говорить о возвращении молодости.
Так что если уж работать с уколами красоты, то не забывать о всех зонах лица. И, разумеется, найти грамотного косметолога, который быстро определит тип кожи и порекомендует подходящие для нее процедуры.
Не всем показан трэдлифтинг (нитевой лифтинг) . Если у пациента выраженная подкожно-жировая клетчатка, склонность к задержке жидкости, есть инсулинорезистентность и лишний вес, то установки нитей в боковые отделы и среднюю зону лица лучше избегать.
В итоге лицо приобретет форму шарика, а отеки станут постоянными спутниками человека на первые 3 месяца. Просто при таком методе передавливаются лимфатические и венозные сосуды, в результате чего нарушается прохождение жидкостей.
Конечно, много лет в таком случае нити не накинут, но в первое время выглядеть владелец такой кожи будет несколько смешно. Ведь сразу пропадает гармония.
Косметологи и хирурги всегда стремятся, чтобы лицо пациентки приобрело форму овала или перевернутого треугольника. Именно такой должна быть идеальная форма женского лица. Прямоугольник все-таки лучше смотрится у мужчин, а вот круг — исключительно в мультфильмах.
Хирургические манипуляции тоже могут приводить не к омоложению, а к подчеркиванию возраста. При этом врач может убрать избыток кожи, подтянув определенные зоны, но лицо все равно будет выглядеть на свое количество лет в паспорте.
Например, после верхней блефаропластики разные пациенты выглядят неодинаково. Это связано с определённой техникой операции, кожа верхнего века иссекается полумесяцем от внутреннего до наружного кантусав. Результат такой операции – «круглый» глаз. Сразу видна невооруженным глазом хирургическая манипуляция, что ни красоты, ни молодости, разумеется, не добавляет.
Есть еще одна проблема пластических хирургов — операции подтяжки лица у полных людей. Из-за выраженности подкожной клетчатки и, как следствие, послеоперационных отеков, может подтягиваться вниз нижнее веко, что может приводить к синдрому «круглого глаза». Под весом кожи растягиваются и послеоперационные рубцы.
Если не поработать с весом до операции, то сложно ждать от операции выраженного омолаживающего эффекта. Тем более, если после такой манипуляции пациент не желает перестроить свое питание.
«Прежде чем идти на пластику лица, необходимо сбросить лишние килограммы. Полнота чревата задержкой жидкости в организме. Так что прежде всего нужно нормализовать углеводный обмен, чтобы вода не застаивалась в клетках тканей. Придется исключить из рациона быстрые углеводы. У подготовленного пациента и после хирургических вмешательств, и после косметологических процедур результат, действительно, будет выраженным и не прибавит возраста».
Юлия Оконская
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог