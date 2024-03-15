Какие технологии по омоложению могут, наоборот, подчеркнуть реальный возраст

Очень часто встречается ситуация, когда пациент выполняет все рекомендации косметолога, идет на пластику, но почему-то моложе не выглядит. Напротив, некоторые манипуляции словно стараются подчеркнуть реальный возраст. С чем связано подобное? Почему желанная красота так и не приходит? На эти вопросы сайту «Старасти» ответила кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, оториноларинголог Юлия Оконская.

Если говорить о косметологических процедурах, то многое зависит в первую очередь от типа кожи. Если она не имеет мелких морщин, но склонна к растяжимости и плохо сокращается, то вряд ли стоит применять филлеры для контурной пластики. Они лишь растянут и утяжелят лицо, могут даже мигрировать в нижние отделы, вызывая отеки. В таком случае прибавки к возрасту не избежать.