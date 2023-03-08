Какие приборы умной кухонной техники необходимость, а какие – излишества

Шкаф для подогрева еды – роскошь или действительно полезный гаджет? Шкаф умеет подогревать готовую пищу, размораживать и даже способствует поднятию теста. Нагревательный шкаф способен освежить вчерашнюю пиццу, булочки, пончики и другую выпечку. Иначе говоря, он действует, как микроволновка, держит нужную температуру, но при этом сохраняет консистенцию, вкус и запах блюда. В прибор обычно загружается 6-8-12 наборов посуды, в зависимости от заявленной емкости. Температура внутри нагревателя регулируется.

Ледогенератор в холодильнике. С помощью этой функции вам не придется вручную наполнять каждый контейнер для заморозки. Оборудование подключается к водопроводу и резервуар автоматически заполняется – техника не допускает перелива. Ледогенератор не только изготавливает, но и измельчает лед — либо дробит до состояния крошки, либо формирует аккуратные кубики.

Вакууматор продлевает срок хранения/годности продуктов. Например, можно вакуумировать свежее мясо или овощи. В безвоздушном пространстве они хранятся дольше, сохраняя свежесть, структуру, вкус и занимают меньше места в холодильнике. Мясо и овощи не покроются льдом, не будут переморожены. Вакуумировать пищу можно с маринадом. Это позволит подготовить мясо и пропитать его специями за 20-30 минут до жарки или длительно сохранить его. Оно становится мягче, лучше пропитывается специями и имеет более насыщенный вкус. А еще вакуум позволит готовить продукты методом Су-вид.

Сенсорные краны и смесители на раковину позволяют включить воду движением руки. Кран автоматически закрывается, обнаружив бездействие пользователя. Это обеспечивает высокий уровень удобства при мойке посуды или готовке пищи. А такая умная технология, как шаровой кран с электроприводом, предусматривает установку датчиков и контроллера . Это позволяет обнаружить протечку на кухне и автоматически перекрыть подачу воды, избежав затопления.

Что из вышеперечисленного является излишеством, а что необходимостью - решать читателю, но каждая из этих приборов умной кухонной техники может автоматизировать множество процессов и облегчить ведение быта.