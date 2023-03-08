Какие приборы умной кухонной техники необходимость, а какие – излишества
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Многие застали времена, когда белье стирали руками, а потом до мозолей выжимали неподъемные мокрые пододеяльники. Тогда сложно было представить, что спустя время грязную одежду можно будет просто загрузить в специальную машинку и через час она станет чистой и почти сухой. За последние 30 лет технический прогресс шагнул далеко вперед и существенно облегчил бытовую жизнь. Дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич рассказала сайту-изданию «Страсти», какие приборы умной кухонной техники необходимость, а какие – излишества.
Индукционная варочная панель – самая актуальная технология. На индукционных панелях конфорок тепло генерируется непосредственно у основания посуды, при этом размер посуды определяется автоматически.
Неоспоримое преимущество — почти отсутствует потеря энергии. Процесс готовки пищи становится особенно безопасным, поскольку области вокруг зон приготовления остаются относительно холодными. Скорость приготовления на индукционной панели впечатляет: вскипятить литр воды — 2 минуты, пожарить сковородку картофеля — 10 минут.
Евгений Гриневич
Дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision
Шкаф для подогрева еды – роскошь или действительно полезный гаджет? Шкаф умеет подогревать готовую пищу, размораживать и даже способствует поднятию теста. Нагревательный шкаф способен освежить вчерашнюю пиццу, булочки, пончики и другую выпечку. Иначе говоря, он действует, как микроволновка, держит нужную температуру, но при этом сохраняет консистенцию, вкус и запах блюда. В прибор обычно загружается 6-8-12 наборов посуды, в зависимости от заявленной емкости. Температура внутри нагревателя регулируется.
Ледогенератор в холодильнике. С помощью этой функции вам не придется вручную наполнять каждый контейнер для заморозки. Оборудование подключается к водопроводу и резервуар автоматически заполняется – техника не допускает перелива. Ледогенератор не только изготавливает, но и измельчает лед — либо дробит до состояния крошки, либо формирует аккуратные кубики.
Вакууматор продлевает срок хранения/годности продуктов. Например, можно вакуумировать свежее мясо или овощи. В безвоздушном пространстве они хранятся дольше, сохраняя свежесть, структуру, вкус и занимают меньше места в холодильнике. Мясо и овощи не покроются льдом, не будут переморожены. Вакуумировать пищу можно с маринадом. Это позволит подготовить мясо и пропитать его специями за 20-30 минут до жарки или длительно сохранить его. Оно становится мягче, лучше пропитывается специями и имеет более насыщенный вкус. А еще вакуум позволит готовить продукты методом Су-вид.
Сенсорные краны и смесители на раковину позволяют включить воду движением руки. Кран автоматически закрывается, обнаружив бездействие пользователя. Это обеспечивает высокий уровень удобства при мойке посуды или готовке пищи. А такая умная технология, как шаровой кран с электроприводом, предусматривает установку датчиков и контроллера. Это позволяет обнаружить протечку на кухне и автоматически перекрыть подачу воды, избежав затопления.
Что из вышеперечисленного является излишеством, а что необходимостью - решать читателю, но каждая из этих приборов умной кухонной техники может автоматизировать множество процессов и облегчить ведение быта.