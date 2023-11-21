Какие операции делают эскортницы для увеличения заработка: топ-6 от пластического хирурга
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Работа в эскорте предполагает высокие требования к внешности девушек. Тело должно быть стройным, формы выдающимися, а лицо привлекательным. Чтобы усовершенствовать свои данные представительницы интим-сферы становятся частыми посетителями клиник эстетической хирургии. Какие операции в топе среди эскортниц, портал «Страсти» спросил у известного пластического хирурга, главного врача клиники Art Plastic, доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.
Чаще всего девушки из эскорта приходят за увеличением груди. Это, наверное, никого не удивит, ведь грудь является важной частью женской фигуры. Именно зона декольте притягивает мужские взгляды, а это то, что необходимо девушкам, работающим в эскорте. Мужчины, пользующиеся услугами эскорта - обычно состоятельные люди, для которых важна естественная красота, чтобы женщина выглядела стройной и подтянутой и не была похожа на силиконовую куклу. Поэтому обычно эскортницы выбирают грудь естественных форм – 2-3 размера.
Некоторые представительницы профессии со слишком выдающимися формами наоборот приходят на редукционную маммопластику с целью уменьшить бюст. Таким образом многим удается визуально стать стройнее, получить более тонкие черты фигуры.
Тигран Алексанян
Главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор
Вторая проблема, с которой по частоте обращений приходят в кабинет к пластическому хирургу – коррекция носа. Ринопластика всегда очень индивидуальный процесс, нет какой-то определенной формы носа, к которой бы стремились эскортницы, хотя некоторое время в пластической хирургии наблюдалась мода на тонкий вздернутый маленький нос, как у Майкла Джексона. Но если в кадре такой нос смотрится хорошо, то в жизни выглядит нелепо, поэтому, как правило, добросовестные хирурги отговаривают пациенток от их навязчивого желания и предлагают нос, который будет анатомически гармонично смотреться на лице с учетом индивидуальных особенностей.
Набирает популярность среди эскортниц инновационная процедура липофилинг, суть которой заключается в том, чтобы с помощью инъекций пересаживать жировые клетки из области, в которой их в избытке, в область, которой недостает объема. Таким образом можно скорректировать зону декольте, сделать больше ягодицы, прорисовать мышцы пресса и скульптуру рук.
Часто девушки, работающие в сфере эскорта, приходят к пластическому хирургу, поддаваясь модным трендам. Так многие мечтают о сексуальном прищуре, как у знаменитой модели Беллы Хадид. Эффекта можно добиться с помощью операции «Лисьи глазки». Кто-то приходит за модными острыми скулами, как у Анджелины Джоли. Приобрести кинематографичное лицо с точеными скулами можно с помощью удаления комков Биша. Еще одна популярная операция – булхорн. Это вид хейлопластики, который помогает обрести кукольные губки с ярковыраженной формой верхней губы. С помощью такой операции губы визуально становятся объёмнее, что помогает забыть о постоянных инъекциях гиалоурановой кислоты.
На самом деле определить список наиболее востребованных операций среди эскортниц сложно, каждая девушка обращается к пластическому хирургу с индивидуальным запросом, ведь все мы разные, и у каждого свои недостатки, которые хочется исправить. Главное в пластике – умение вовремя остановиться, чтобы не превратить свое лицо в искусственную маску. Важно, чтобы пластика была на пользу и помогала девушкам почувствовать себя привлекательнее без ущерба для здоровья и внешности.
Тигран Алексанян
Главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор