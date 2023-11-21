Какие операции делают эскортницы для увеличения заработка: топ-6 от пластического хирурга

Вторая проблема, с которой по частоте обращений приходят в кабинет к пластическому хирургу – коррекция носа . Ринопластика всегда очень индивидуальный процесс, нет какой-то определенной формы носа, к которой бы стремились эскортницы, хотя некоторое время в пластической хирургии наблюдалась мода на тонкий вздернутый маленький нос, как у Майкла Джексона. Но если в кадре такой нос смотрится хорошо, то в жизни выглядит нелепо, поэтому, как правило, добросовестные хирурги отговаривают пациенток от их навязчивого желания и предлагают нос, который будет анатомически гармонично смотреться на лице с учетом индивидуальных особенностей.

Набирает популярность среди эскортниц инновационная процедура липофилинг , суть которой заключается в том, чтобы с помощью инъекций пересаживать жировые клетки из области, в которой их в избытке, в область, которой недостает объема. Таким образом можно скорректировать зону декольте, сделать больше ягодицы, прорисовать мышцы пресса и скульптуру рук.