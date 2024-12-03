Какие инфекции можно «подхватить» во время бритья: отвечает врач

Стандарты красоты диктуют женщинам необходимость избавляться от излишков волос на теле. Многие пытаются сделать это в домашних условиях, чтобы не прибегать к салонным процедурам. Но результат может оказаться непредсказуемым, вплоть до инфекционного заражения. Об этом рассказала сайту «Страсти» врач-онколог Хамис Магомедова.

Одной из основных проблем, связанных с домашней эпиляцией, являются инфекционные болезни, которые можно «подхватить» во время бритья или использования воска.

При частом бритье интимной зоны на коже появляются небольшие ранки, через которые проникают болезнетворные микроорганизмы.

Попадание бактерий на поврежденную кожу нередко приводит к инфекциям, таким как фолликулит (воспаление волосяных фолликулов). Его появление провоцируют бактерии Staphylococcus aureus, которые часто обитают на коже.