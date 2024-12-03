Какие инфекции можно «подхватить» во время бритья: отвечает врач
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Стандарты красоты диктуют женщинам необходимость избавляться от излишков волос на теле. Многие пытаются сделать это в домашних условиях, чтобы не прибегать к салонным процедурам. Но результат может оказаться непредсказуемым, вплоть до инфекционного заражения. Об этом рассказала сайту «Страсти» врач-онколог Хамис Магомедова.
Одной из основных проблем, связанных с домашней эпиляцией, являются инфекционные болезни, которые можно «подхватить» во время бритья или использования воска.
При частом бритье интимной зоны на коже появляются небольшие ранки, через которые проникают болезнетворные микроорганизмы.
Попадание бактерий на поврежденную кожу нередко приводит к инфекциям, таким как фолликулит (воспаление волосяных фолликулов). Его появление провоцируют бактерии Staphylococcus aureus, которые часто обитают на коже.
«Увлажненная кожа после удаления волос создает идеальную среду для грибковых инфекций, таких как кандидоз или дерматомикоз. У женщин с высокой влажностью и микротравмами кожи часто наблюдается рост грибков», — объяснила Хамис Магомедова.
Врач добавила, что при использовании нестерильных бритв возникают микротрещины, через которые возможен вход вирусов, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) или даже герпес. ВПЧ может оставаться активным на поверхностях, что повышает вероятность заражения.
Во время эпиляции в домашних условиях есть риск заразиться и столбняком. Заболевание передается человеку через случайный порез или укол ножницами, бритвой при условии, что там есть намеки на ржавчину, говорит онколог.
Сама по себе эпиляция не несет опасности для здоровья. Но, по словам эксперта, существуют факторы риска, которые увеличивают вероятность инфекционного заражения:
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Неправильная техника бритья. Использование тупых лезвий или неверное проведение процедуры могут травмировать кожу, создавая входные ворота для инфекций.
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Несоблюдение гигиенических норм. Неочищенные инструменты, такие как бритвы или восковые полоски, могут быть источником микроорганизмов.
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Предварительное состояние кожи. Наличие дерматологических заболеваний или открытых ран увеличивает риск инфекций.
Чтобы избежать негативных последствий во время домашней эпиляции, врач советует, для начала, тщательно подготовить и распарить кожу. Регулярная замена бритв и применение одноразовых принадлежностей помогут избежать загрязнения. После процедуры используйте антисептики или увлажняющие кремы с антибактериальными свойствами.