Какие алкогольные напитки не стоит мешать в Новый год, чтобы не оказаться 1 января в больнице: советы врача

Совсем скоро россияне будут отмечать главный зимний праздник — Новый год. По традиции торжество всегда сопровождается большим столом с различными блюдами, бенгальскими огнями, салютами, подарками и танцами. Многие в этот день также не могут обойтись без алкогольных напитков. Причем в разгар веселья довольно часто люди не думают о том, что и как пьют. Портал «Страсти» поговорил на эту тему с Михаилом Лебедевым, ведущим экспертом, руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, и узнал, как правильно выпивать, чтобы 1 января не оказаться в больнице.

Самый надежный совет от специалиста – это не пить вовсе. Однако, если отказаться от спиртного не получается, следует придерживаться определенных правил. Нередко случается так, что люди во время праздника мешают разный алкоголь – начинают с шампанского, затем переходят на водку, а заканчивают пивом. Делать это категорически запрещено. В этом плане даже к коктейлям стоит относиться крайне внимательно.