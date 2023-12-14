Какие алкогольные напитки не стоит мешать в Новый год, чтобы не оказаться 1 января в больнице: советы врача
Врач Лебедев рассказал, как выпить алкоголь в Новый год и не попасть в больницу.
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Совсем скоро россияне будут отмечать главный зимний праздник — Новый год. По традиции торжество всегда сопровождается большим столом с различными блюдами, бенгальскими огнями, салютами, подарками и танцами. Многие в этот день также не могут обойтись без алкогольных напитков. Причем в разгар веселья довольно часто люди не думают о том, что и как пьют. Портал «Страсти» поговорил на эту тему с Михаилом Лебедевым, ведущим экспертом, руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, и узнал, как правильно выпивать, чтобы 1 января не оказаться в больнице.
Самый надежный совет от специалиста – это не пить вовсе. Однако, если отказаться от спиртного не получается, следует придерживаться определенных правил. Нередко случается так, что люди во время праздника мешают разный алкоголь – начинают с шампанского, затем переходят на водку, а заканчивают пивом. Делать это категорически запрещено. В этом плане даже к коктейлям стоит относиться крайне внимательно.
Не смешивайте различные спиртные напитки – это усиливает опьянение. Будьте осторожнее с коктейлями, как бы они вам не нравились. Да и обычное чередование различных видов спиртных напитков ни к чему хорошему не приведет. Следуйте простому совету «не мешай» - и все будет хорошо.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Но если вы все-таки хотите попробовать разные напитки в Новый год, следует запомнить главное правило – нельзя понижать градус. Будьте осторожнее в употреблении напитков «с пузырьками» (в том числе и главного новогоднего напитка – шампанского).
Именно эти пузырьки способствуют ускоренному всасыванию алкоголя и его быстрой доставке в мозг. И тем более не смешивайте шампанское с крепким алкоголем.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Лучше мешать алкогольные напитки не друг с другом, а, например, с соком. Такой вариант подойдет для водки, виски, рома и другого крепкого алкоголя. По словам эксперта, в разбавленном виде спиртное можно употреблять довольно продолжительное время.
А вот с газировкой лучше коктейли не делать. Также не стоит после алкоголя пить кофе. «Вопреки существующему мнению кофе протрезветь не поможет, зато такое сочетание может привести к сердечно-сосудистым проблемам», - подчеркнул врач.