Какие 5 самых главных ошибок россияне совершают в Великий пост
© Freepik
Продолжительность Великого поста - 7 недель. Он начинается на следующий день от Прощеного воскресенья (Масленицы) и заканчивается в Пасху. Соблюдают его многие православные россияне, однако иногда они допускают ряд ошибок. О них порталу «Страсти» рассказала Полина Васильева, врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Во время поста запрещается употреблять продукты животного происхождения, а именно мясо теплокровных животных, субпродукты, молоко и молочные продукты, яйца, животные жиры. Также следует исключить кондитерские изделия, выпечку и другие блюда, если в их состав входят запрещенные ингредиенты. Рыбу разрешается есть только два дня – на праздник Благовещение и в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу допускается рыбная икра. Морепродукты (мидии, кальмары, устрицы, креветки) не запрещены Уставом Русской Православной Церкви.
За столь длительный период исключения продуктов животного происхождения с организмом человека могут начаться негативные изменения, например, может сформироваться белковая недостаточность, дефицит железа, кальция, цинка, витамина В12, витамина D и др.
Полина Васильева
Врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Самые распространенные ошибки:
1. Поститься, даже если пост противопоказан по состоянию здоровья.
Поститься не должны люди, страдающие любыми острыми заболеваниями, дети, пожилые люди, беременные и кормящие грудью женщины, люди, занятые тяжелым физическим трудом или находящиеся в пути, попавшие в экстремальные условия и т.д. Некоторые хронические заболевания тоже могут быть противопоказанием, поэтому перед началом поста следует проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Потребление недостаточного количества белка.
Белок – главный строительный материал для организма, без него невозможна жизнедеятельность, рост и развитие. Недостаток белка проявляется истощением, общей слабостью, отеками. Потребность человека в белке зависит от возраста, пола, характера трудовой деятельности, климатических особенностей и других факторов. Многочисленными исследованиями установлено, что оптимальная потребность в белке в среднем должна составлять не менее 85-90 г/сут. Дополнительно белок расходуется в случае стрессовых ситуаций, болезни, повышенной физической нагрузки, у женщин в период беременности и кормления грудью. Источники белка растительного происхождения, наиболее сбалансированные по аминокислотному составу – овес, рожь, рис, соя. Растительный белок усваивается хуже, но тоже имеет важное значения для сбалансированного питания.
3. Избыток кондитерских изделий.
Все кондитерские изделия обладают высокой энергетической ценностью (300-600 ккал/100 гр.) и при этом бедны биологически активными веществами. Не стоит злоупотреблять сладкими и мучными продуктами во время поста, потому что они лишь ненадолго притупляют чувство голода, а в переизбытке способствуют набору лишнего веса. Главное правило во время поста - умеренность. Зачастую люди испытывают чувство голода из-за недостатка белка в постном рационе, поэтому происходит смещение выбора в пользу быстрых углеводов (кондитерские изделия, белый хлеб, макароны, булочки, сладкие напитки и др.), что является нерациональным питанием и приводит к дисбалансу витаминов, минералов и набору лишнего веса.
4. Резкий отказ от привычной пищи.
Для того, чтобы резкий отказ от привычной пищи не стал стрессом для организма, рекомендуется заранее проконсультироваться с лечащим врачом, исключить возможные противопоказания. Кроме этого, примерно за 7-10 дней до начала поста начать постепенно исключать из рациона любимые продукты животного происхождения, от которых было бы сложно отказаться резко. Такое плавное начало поможет исключить возможные срывы.
5. Однообразный набор блюд и продуктов.
Свое ежедневное питание нужно заранее продумывать, стараться питаться максимально разнообразно. Чем разнообразнее пища, тем больше спектр биологически активных веществ, которые человек получает из нее. Разнообразный рацион обеспечивает нормальный рост, развитие и жизнедеятельность.
Если в течение Великого поста вы почувствуете недомогание, слабость, ухудшение самочувствия или любые другие изменения в состоянии здоровья, то важно незамедлительно обратиться к лечащему врачу и только после его консультации продолжить поститься. Возможно, врач порекомендует завершить пост раньше.
Полина Васильева
Врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Перечень основных «сигналов» организма, на которые важно обратить внимание:
• Общая слабость
• Резкое снижение массы тела
• Тошнота, рвота, боли в животе любой локализации
• Отеки
• Головокружение
• Учащенное сердцебиение
• Плохая переносимость минимальной физической нагрузки
• Бледность кожи и слизистых оболочек
• Повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям (например, частые ОРВИ)
• Ломкость ногтей и волос
• Сухая кожа
• Бессонница
• Боли в мышцах, судороги и спазмы
• Частое появление синяков и плохое заживление ран
Всех этих негативных последствий можно избежать, если грамотно составить разнообразный и сбалансированный постный рацион.