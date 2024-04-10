Какие 5 самых главных ошибок россияне совершают в Великий пост

Самые распространенные ошибки:

1. Поститься, даже если пост противопоказан по состоянию здоровья.

Поститься не должны люди, страдающие любыми острыми заболеваниями, дети, пожилые люди, беременные и кормящие грудью женщины, люди, занятые тяжелым физическим трудом или находящиеся в пути, попавшие в экстремальные условия и т.д. Некоторые хронические заболевания тоже могут быть противопоказанием, поэтому перед началом поста следует проконсультироваться с лечащим врачом.

2. Потребление недостаточного количества белка.

Белок – главный строительный материал для организма, без него невозможна жизнедеятельность, рост и развитие. Недостаток белка проявляется истощением, общей слабостью, отеками. Потребность человека в белке зависит от возраста, пола, характера трудовой деятельности, климатических особенностей и других факторов. Многочисленными исследованиями установлено, что оптимальная потребность в белке в среднем должна составлять не менее 85-90 г/сут. Дополнительно белок расходуется в случае стрессовых ситуаций, болезни, повышенной физической нагрузки, у женщин в период беременности и кормления грудью. Источники белка растительного происхождения, наиболее сбалансированные по аминокислотному составу – овес, рожь, рис, соя. Растительный белок усваивается хуже, но тоже имеет важное значения для сбалансированного питания.

3. Избыток кондитерских изделий.

Все кондитерские изделия обладают высокой энергетической ценностью (300-600 ккал/100 гр.) и при этом бедны биологически активными веществами. Не стоит злоупотреблять сладкими и мучными продуктами во время поста, потому что они лишь ненадолго притупляют чувство голода, а в переизбытке способствуют набору лишнего веса. Главное правило во время поста - умеренность. Зачастую люди испытывают чувство голода из-за недостатка белка в постном рационе, поэтому происходит смещение выбора в пользу быстрых углеводов (кондитерские изделия, белый хлеб, макароны, булочки, сладкие напитки и др.), что является нерациональным питанием и приводит к дисбалансу витаминов, минералов и набору лишнего веса.

4. Резкий отказ от привычной пищи.

Для того, чтобы резкий отказ от привычной пищи не стал стрессом для организма, рекомендуется заранее проконсультироваться с лечащим врачом, исключить возможные противопоказания. Кроме этого, примерно за 7-10 дней до начала поста начать постепенно исключать из рациона любимые продукты животного происхождения, от которых было бы сложно отказаться резко. Такое плавное начало поможет исключить возможные срывы.

5. Однообразный набор блюд и продуктов.

Свое ежедневное питание нужно заранее продумывать, стараться питаться максимально разнообразно. Чем разнообразнее пища, тем больше спектр биологически активных веществ, которые человек получает из нее. Разнообразный рацион обеспечивает нормальный рост, развитие и жизнедеятельность.