Как жить, если не хватает времени на самого себя: несколько простых правил

Когда мы не задумываемся, что мы делаем, наша жизнь превращается в постоянно вращающееся колесо. Одно следует за другим: утро, завтрак, работа, ужин, сон. Даже промежутки «отдыха» мы пытаемся заполнить чем-то «обязательным». В таком режиме дня на себя не остается времени: энергия уходит, психическая устойчивость слабеет, и человек становится заложником слова «надо». В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» эксперт по продуктивности и планированию рассказала, как выделить время для себя.

Остановитесь и подумайте: все ли дела, которые мы взваливаем на себя, так важны. Попробуйте посчитать, сколько времени у вас уходит на каждое занятие, под которым подразумевается любое действие. Это может быть уборка квартиры, время, проведенное в соцсетях, приготовление еды и рабочие задачи. В течение недели записывайте все, что вы делаете и фиксируйте, сколько времени у вас на это уходит.

Затем все свои действия разделите на две группы и запишите в ежедневник. Одна группа – дела, от которых невозможно отказаться (жесткие задачи), вторая – которые можно убрать или хотя бы сократить необходимое для них время (гибкие задачи).

«Это отличная техника, которая помогает освободить минуты — они, в свою очередь, перетекают в часы. Возможно, вы слишком долго готовитесь ко сну или медленно раскачиваетесь утром. Подумайте, как организовать себя, чтобы незначительные дела ушли на задний план», — высказалась эксперт.

Проанализировав свои записи, вы откроете для себя много интересного. Окажется, что зависание в соцсетях съедает свободное время, которое вы можете потратить на восстановление энергоресурса. К примеру, вас успокаивает и внутренне наполняет чтение книги перед сном или вечерняя прогулка по парку – сделайте так, чтобы у вас хватало на это времени. Помнить о своих внутренних потребностях очень важно – это поможет «прийти в себя» и снизить количество дневных стрессов.

И еще один совет. Закон Паркинсона гласит: «Работа занимает ровно столько времени, сколько на нее отведено». Выделяйте под каждую сферу определенное время и пытайтесь в него уложиться. Например, когда вы приходите после работы домой, ограничьте время на быт до одного-двух часов. Что не успеете сделать за это время — откладывайте на следующий день. Вы заметите, как научитесь быстрее мыть посуду или готовить, чтобы уложиться в отведенное время и отдыхать. Пробуйте совмещать сразу несколько дел: выполняйте зарядку и слушайте аудиокнигу, гуляйте по парку под новый выпуск подкаста, смотрите любимый сериал и качайте пресс. Когда включите в свою жизнь эти простые правила, вы не заметите, как жизнь станет разнообразнее, а отдых — качественнее.