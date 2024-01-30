Как защититься от резких перепадов давления: кардиолог Саламатина раскрыла 4 действенных способа
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Человек – часть природы. Он живет в окружении определенных природных процессов, изменение которых конечно же сказывается на работе его органов и систем. Одним из таких, причем неярко выраженных, но изменяющих самочувствие человека, является атмосферное давление. Портал «Страсти» пообщался с врачом-кардиологом, терапевтом, специалистом по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмилой Саламатиной и выяснил, что делать при резких перепадах давления.
Изменения погоды напрямую определяются колебаниями атмосферного давления. Если давление повышается (антициклон), погода будет хорошей: холодной – зимой, жаркой – летом. Если давление резко понижается (циклон), значит, ожидается появление облачности и насыщение влагой воздуха. Такая закономерность характерна для погоды. А вот в отношении работы человеческого организма и его самочувствия этого сказать нельзя. Все зависит от состояния здоровья в целом и имеющихся хронических заболеваний, а самочувствие может меняться как при повышении, так и при снижении атмосферного давления.
Поскольку атмосферное давление уравновешивается внутренним давлением человека, при его изменении в первую очередь изменяется артериальное давление и соответственно уровень кровоснабжения тканей. При повышении давления в атмосфере растет и давление артериальное, а при понижении – снижается. Отсюда индивидуальная реакция у людей.
Для гипертоника повышение атмосферного давления плохо, так как артериальное давление, исходно повышенное будет повышаться еще больше, даже при условии достигнутой нормотензии (нормальное давление) на фоне приема препаратов. Как итог может развиться гипертонический криз. Самочувствие, конечно, становиться хуже: может усилиться головная боль, присоединиться боль в сердце, нарушается сон. А вот у человека с низким артериальным давлением самочувствие будет ухудшаться при снижении атмосферного давления, поскольку и так низкое артериальное давление (90/60 мм рт.ст – нижняя граница нормы) снизится еще больше, кровообращение во всех органах замедляется, и работа их становится менее интенсивной из-за недостаточного поступления кислорода, появятся заторможенность, сонливость, способность к восприятию новой информации в такие дни снижается.
Людмила Саламатина
Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
По словам эксперта, если человек с низким давлением имеет еще и варикозную болезнь вен, то у него повышается склонность к образованию тромбов и обострению варикозной болезни вен. Повышение атмосферного давления ухудшает самочувствие у людей с заболеваниями щитовидной железы, аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой.
При снижении атмосферного давления снижается выработка иммунной защиты, в тоже время могут уменьшатся проявления аутоиммунных болезней (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева). У здоровых людей с нормальным артериальным давлением и гипотоников, наоборот - жизненный тонус повышается. При резких перепадах атмосферного давления все проявления будут ярче, особенно у детей и пожилых, так как у первых система приспособления (адаптации) еще не сформирована, а у вторых – уже становится слабее.
Врач отметила, что при скачках атмосферного давления проявления изменений в организме будут у всех, но их выраженность и патологическая направленность зависят от исходного состояния человека и уровня перепада. Чем меньше болезней, чем более приспособленный к изменениям воздействий внешней среды организм, тем меньше будет неприятных и опасных для здоровья последствий.
В целом, чтобы минимизировать проявления колебаний атмосферного давления лучшего чем закаливание, занятия спортом, прием в достаточном количестве витаминов, никто пока не придумал. При резких перепадах атмосферного давления важно высыпаться: сон должен длиться до 9 часов. Зарядка и контрастный душ помогут в улучшении тонуса сосудов. Силовые упражнения, с приседанием во время резких перепадов атмосферного давления нежелательны. В случаях имеющихся хронических заболеваний, следует максимально соблюдать приписанный врачом лечебный режим.
Людмила Саламатина
Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук