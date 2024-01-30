Как защититься от резких перепадов давления: кардиолог Саламатина раскрыла 4 действенных способа

Человек – часть природы. Он живет в окружении определенных природных процессов, изменение которых конечно же сказывается на работе его органов и систем. Одним из таких, причем неярко выраженных, но изменяющих самочувствие человека, является атмосферное давление. Портал «Страсти» пообщался с врачом-кардиологом, терапевтом, специалистом по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмилой Саламатиной и выяснил, что делать при резких перепадах давления.

Изменения погоды напрямую определяются колебаниями атмосферного давления. Если давление повышается (антициклон), погода будет хорошей: холодной – зимой, жаркой – летом. Если давление резко понижается (циклон), значит, ожидается появление облачности и насыщение влагой воздуха. Такая закономерность характерна для погоды. А вот в отношении работы человеческого организма и его самочувствия этого сказать нельзя. Все зависит от состояния здоровья в целом и имеющихся хронических заболеваний, а самочувствие может меняться как при повышении, так и при снижении атмосферного давления.

Поскольку атмосферное давление уравновешивается внутренним давлением человека, при его изменении в первую очередь изменяется артериальное давление и соответственно уровень кровоснабжения тканей. При повышении давления в атмосфере растет и давление артериальное, а при понижении – снижается. Отсюда индивидуальная реакция у людей.