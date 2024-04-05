Как закрытие Дворцов бракосочетания повлияет на проведение свадеб
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В прошлом году столицу всколыхнула неожиданная новость — власти Москвы приняли решение о закрытии Дворцов бракосочетания для проведения торжественных церемоний. Вместо этого молодоженам был предложен проект «Новые адреса счастья». Он открывает возможность регистрации брака в необычных живописных местах Москвы. Многие молодожены отнеслись к нововведению неоднозначно, ведь для некоторых день свадьбы ассоциируется с официальной церемонией в торжественной обстановке зала Дворца бракосочетания. Но большинство специалистов ивент-индустрии считают, что такие перемены пойдут на пользу. На эту тему портал «Страсти» пообщался с экспертом, основателем агентства по организации мероприятий LEVENT agency и ивент-продюсером Анастасией Левитиной.
В первую очередь Анастасия объяснила — закрытие ЗАГСов не означает того, что пары больше не смогут узаконить отношения.
ЗАГСы работают в прежнем режиме, здесь молодожены, как и прежде, могут подать заявление на регистрацию брака, но торжественная церемония теперь будет проходить по-другому. Вместо стандартных залов Дворцов пары могут провести свадебную церемонию в уникальных местах Москвы. В их распоряжении небоскребы Москва-Сити, усадьбы, стадионы, музеи и другие культовые локации столицы.
Анастасия Левитина
Основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency и ивент-продюсер
По словам эксперта, в этом году список необычных мест для обмена кольцами в рамках нового проекта расширился. Теперь молодожены могут провести свадебную церемонию на станции метро «Маяковская», на теплоходе, на канатной дороге или на Останкинской телебашне. Это по-настоящему современно, неожиданно и смело и это точно то, что оценят современные пары.
Многие молодожены отказываются от торжественной церемонии в ЗАГСах, так как интерьеры местных залов давно перестали отвечать современным требованиям свадебной эстетики, кроме того, это обыденно и скучно. Новые локации решают эту проблему, открывая перед парами невероятные возможности для создания поистине запоминающихся и уникальных церемоний.
Анастасия Левитина
Основатель агентства по организации мероприятий LEVENT agency и ивент-продюсер
Одним из преимуществ нового формата является доступность. Для регистрации брака в необычном месте нужно лишь оплатить государственную пошлину, размер которой, как и раньше, составляет всего 350 рублей. Остальные расходы будут зависеть от пожеланий молодоженов.
«В ивент-индустрии давно наблюдается растущий спрос на выездные церемонии, — делится наблюдениями эксперт. — Пары мечтают об индивидуальности, которую им не могут предоставить типовые ЗАГСы. Регистрация брака на крыше небоскреба, в старинной усадьбе или на смотровой площадке — теперь это реальность, доступная каждому».