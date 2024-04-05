Как закрытие Дворцов бракосочетания повлияет на проведение свадеб

В прошлом году столицу всколыхнула неожиданная новость — власти Москвы приняли решение о закрытии Дворцов бракосочетания для проведения торжественных церемоний. Вместо этого молодоженам был предложен проект «Новые адреса счастья». Он открывает возможность регистрации брака в необычных живописных местах Москвы. Многие молодожены отнеслись к нововведению неоднозначно, ведь для некоторых день свадьбы ассоциируется с официальной церемонией в торжественной обстановке зала Дворца бракосочетания. Но большинство специалистов ивент-индустрии считают, что такие перемены пойдут на пользу. На эту тему портал «Страсти» пообщался с экспертом, основателем агентства по организации мероприятий LEVENT agency и ивент-продюсером Анастасией Левитиной.

В первую очередь Анастасия объяснила — закрытие ЗАГСов не означает того, что пары больше не смогут узаконить отношения.