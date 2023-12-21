Как забеременеть двойней или тройней: рассказывает гинеколог

Также доктор заметила, что вероятность забеременеть двойней возрастает через поколение: если у бабушки была многоплодная беременность, то и у внучки есть большой риск этого. Однако, если в роду ни у кого не было близнецов или двойни, это еще не значит, что у вас не могут родиться двойняшки. На самом деле, в последнее время с каждым годом увеличивается количество многоплодных беременностей.

Как пояснила врач-гинеколог, это связано с тем, что многие женщины сейчас испытывают трудности с зачатием и прибегают к экстракорпоральному оплодотворению. Из-за врачебного вмешательства женщины может произойти суперовуляция. И на этом фоне риски многоплодной беременности сильно увеличиваются.

Также специалист отметила, что при отмене оральных контрацептивов (КОК), резко наступает овуляция. КОК блокируют выработку фолликулостимулирующего гормона, и как только происходит отмена препарата, в 80% случаев созревает сразу несколько яйцеклеток, так как овуляция длительное время была подавлена. Это увеличивает возможность оплодотворения нескольких яйцеклеток.

Одним из факторов многоплодной беременности является возраст будущей мамы. Доктор Маилян добавила, что если женщина старше 35 лет, то шансы забеременеть двойней возрастают. Это связано с особым гормональным регулированием в этом возрасте.