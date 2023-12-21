Как забеременеть двойней или тройней: рассказывает гинеколог
Гинеколог Маилян объяснила, что повышает шансы забеременеть двойней или тройней.
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Известие о двойне, а тем более тройне, будущие родители воспринимают по-разному. Кто-то пугается предстоящей ответственности, а кто-то радуется, что можно родить сразу двух детей. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала о факторах, которые повышают шанс возникновения многоплодной беременности.
Близнецы появляются, когда одна оплодотворенная яйцеклетка делится на две. Тогда в семье рождаются однояйцевые близнецы, которые будут сильно похожи внешне. Однако, если в процессе зачатия оплодотворились сразу две яйцеклетки, то это будут двуяйцевые близнецы — двойняшки.
«Появление близнецов с большей вероятностью возможно, если в роду отца или матери уже была многоплодная беременность. Это наиболее доказанный и значимый фактор, остальные причины — второстепенные».
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Также доктор заметила, что вероятность забеременеть двойней возрастает через поколение: если у бабушки была многоплодная беременность, то и у внучки есть большой риск этого. Однако, если в роду ни у кого не было близнецов или двойни, это еще не значит, что у вас не могут родиться двойняшки. На самом деле, в последнее время с каждым годом увеличивается количество многоплодных беременностей.
Как пояснила врач-гинеколог, это связано с тем, что многие женщины сейчас испытывают трудности с зачатием и прибегают к экстракорпоральному оплодотворению. Из-за врачебного вмешательства женщины может произойти суперовуляция. И на этом фоне риски многоплодной беременности сильно увеличиваются.
Также специалист отметила, что при отмене оральных контрацептивов (КОК), резко наступает овуляция. КОК блокируют выработку фолликулостимулирующего гормона, и как только происходит отмена препарата, в 80% случаев созревает сразу несколько яйцеклеток, так как овуляция длительное время была подавлена. Это увеличивает возможность оплодотворения нескольких яйцеклеток.
Одним из факторов многоплодной беременности является возраст будущей мамы. Доктор Маилян добавила, что если женщина старше 35 лет, то шансы забеременеть двойней возрастают. Это связано с особым гормональным регулированием в этом возрасте.
«Также в медицинской практике были случаи, когда из-за аномального развития матки женщина забеременела двойней, — говорит врач-гинеколог — К таким особенностям развития могут относить, например, двурогую матку или матку, имеющую в полости перегородку. Тогда эмбрионы будут развиваться в каждой части».
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
В семье может появиться двойня, если пара пытается забеременеть именно весной. И это не народная примета, у данного факта есть научное обоснование. Как объяснила гинеколог, именно весной наиболее активно вырабатывается гормон, который стимулирует яичники и отвечает за созревание яйцеклеток.