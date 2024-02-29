Как выбрать имя ребенку по дате рождения: советы эксперта цифровой психологии Сергея Че

Выбрать имя ребенку – задача не из простых. Сама мысль о том, что это оно будет с человеком на протяжении всей его жизни, накладывает повышенную ответственность на итоговое решение, и часто родителям бывает сложно определиться с вариантом. Кроме того, каждое имя имеет свое значение и закладывает характер его обладателю, отражается на его судьбе. Эксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса Сергей Че рассказал порталу «Страсти», как определиться с именем, исходя из даты рождения.

В каждое слово человек закладывает определенные смыслы. Какие-то вдохновляют, приободряют, а какие-то — заставляют чувствовать скверно. Слова — не только инструмент коммуникации, но и средство мышления. Люди думают словами и фразами. Сочетание звуков создает определенные вибрации, а те смыслы и образы, которые мы зашифровываем в произношение того или иного сочетания слогов, воздействуют на наши убеждения и результаты нашей деятельности.