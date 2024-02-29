Как выбрать имя ребенку по дате рождения: советы эксперта цифровой психологии Сергея Че
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Выбрать имя ребенку – задача не из простых. Сама мысль о том, что это оно будет с человеком на протяжении всей его жизни, накладывает повышенную ответственность на итоговое решение, и часто родителям бывает сложно определиться с вариантом. Кроме того, каждое имя имеет свое значение и закладывает характер его обладателю, отражается на его судьбе. Эксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса Сергей Че рассказал порталу «Страсти», как определиться с именем, исходя из даты рождения.
В каждое слово человек закладывает определенные смыслы. Какие-то вдохновляют, приободряют, а какие-то — заставляют чувствовать скверно. Слова — не только инструмент коммуникации, но и средство мышления. Люди думают словами и фразами. Сочетание звуков создает определенные вибрации, а те смыслы и образы, которые мы зашифровываем в произношение того или иного сочетания слогов, воздействуют на наши убеждения и результаты нашей деятельности.
Имя — как мантра. Произнося имя, в человека заходит определенная энергия. А вот будет она ему помогать или мешать, зависит от даты рождения. Каждый звук можно оцифровать, а потом сложить. Сумма цифр даст нам понимание, какой тип энергии несёт имя и как она будет влиять на человека.
Сергей Че
Эксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса
Для примера возьмем самые популярные имена новорожденных в России в 2023 году — София и Михаил.
Имя София резонирует с частотой Юпитера. Такие люди выглядят статусно и солидно. Эта энергия больше подходит мужчинам, однако, если девушка рождена 2, 11, 20 или 29 числа любого месяца, такое имя будет помогать ей чувствовать себя увереннее. Рождённые 4, 13, 22 и 31 числа, с таким именем, будут более рассудительны. А рождённые 7, 16 и 25 более сдержанные.
Имя Михаил резонирует с частотой Сатурна. Такие люди создают впечатление, что они трудяги или даже трудоголики. Всегда в делах и успешны в работе. Иногда могут становиться отшельниками.
Хорошая для мужчины энергия, однако, если он рожден 8, 17 или 26 числа, такое имя может усилить некоторые качества и тут многое зависит от других параметров даты рождения человека. А если парень рожден 6, 15 или 24 числа любого месяца, то может возникнуть внутренний конфликт — борьба желания расслабиться и насладиться отдыхом со стремлением поработать, но все может измениться, когда человек достигнет 33-х лет.
Сергей Че
Эксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса
По словам Сергея, вариантов очень много. В каждом случае возможны разные сценарии жизни. Он отметил, что люди, рожденные в одном роддоме, в один и тот же день и час, отличаются друг друга характерами и результатами в жизни, а близнецы даже имеют визуальные различия. Эксперт считает, что результаты зависят от мышления. А оно складывается из убеждений. На их формирование влияет не только дата рождения, а также имена, даты рождений родителей и то, с кем происходит общение и какие читаются СМИ. Все нужно рассматривать в комплексе.
«В моей практике бывали случаи, когда люди слегка меняли имена в паспортах, добавляли созвучные буквы. Менялись некоторые убеждения и результаты в жизни, появлялись новые возможности. У кого-то улучшились отношения, у кого-то дела в бизнесе. Поэтому, если вам важно, по какому сценарию пойдет ваша жизнь или жизнь вашего ребёнка, обратите внимание на то, как пишется имя в официальных документах», - заключил специалист.