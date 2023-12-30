Чем накормить Дракона: какие блюда можно и нельзя ставить на новогодний стол

С наступлением новогодних праздников перед нами встает важный вопрос: как сделать наши гастрономические наслаждения вкусными, полезными, а еще соответствующими наступающему году Дракона. Эксперт-нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калиниченко в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, какие продукты на столе будут способствовать нашему здоровью и благополучию.

Что любит Дракон?

Наступающий год - Год Зеленого Дракона. Следуя традициям, стоит отказаться от мяса кролика. По легенде, дракон спас кролика от беды. Куриное мясо тоже не подходит - это слишком легкая добыча для дракона. Полуфабрикаты покровитель года также не одобряет, лучше блюда посложнее. Дракон обожает морепродукты, рыбу, красное мясо (говядину, свинину), острые специи (имбирь, красный перец, чеснок), блюда с рисом.

Вот несколько идей полезных для здоровья и вкусных блюд для вашего праздничного стола:

Салат с креветками и авокадо - богат белком, полиненасыщенными жирами, а также витаминами и минералами. Ингредиенты: креветки, авокадо, листья шпината, помидоры черри, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

- богат белком, полиненасыщенными жирами, а также витаминами и минералами. Ингредиенты: креветки, авокадо, листья шпината, помидоры черри, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Треска с овощами - нежное блюдо, содержащее белки, витамины и антиоксиданты. Ингредиенты: филе трески, баклажаны, помидоры, лук, чеснок, зелень, оливковое масло.

- нежное блюдо, содержащее белки, витамины и антиоксиданты. Ингредиенты: филе трески, баклажаны, помидоры, лук, чеснок, зелень, оливковое масло. Грудка индейки с кунжутом - низкокалорийное блюдо с волшебным вкусом и ароматом. Ингредиенты: грудка индейки, кунжут, соевый соус, мед, чеснок, имбирь.

- низкокалорийное блюдо с волшебным вкусом и ароматом. Ингредиенты: грудка индейки, кунжут, соевый соус, мед, чеснок, имбирь. Цветная капуста гриль. Ингредиенты: цветная капуста, оливковое масло, специи.

Ингредиенты: цветная капуста, оливковое масло, специи. Фруктовый салат с мятой - легкое, освежающее блюдо, наполненное витаминами и фруктовыми волокнами. Ингредиенты: ягоды (клубника, малина), киви, гранат, яблоки, мята.

- легкое, освежающее блюдо, наполненное витаминами и фруктовыми волокнами. Ингредиенты: ягоды (клубника, малина), киви, гранат, яблоки, мята. Киноа с овощами - отличным источником белка и полезных микроэлементов. Ингредиенты: киноа, цветная капуста, морковь, горошек, лук, оливковое масло.

- отличным источником белка и полезных микроэлементов. Ингредиенты: киноа, цветная капуста, морковь, горошек, лук, оливковое масло. Коктейль «Спаржа и Грейпфрут» легкое блюдо с высоким содержанием витаминов и минералов. Ингредиенты: спаржа, грейпфрут, оливковое масло, мед, горчица.

Как выбрать здоровые угощения?