Чем накормить Дракона: какие блюда можно и нельзя ставить на новогодний стол
Нутрициолог Калиниченко перечислила полезные блюда для встречи года Дракона .
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С наступлением новогодних праздников перед нами встает важный вопрос: как сделать наши гастрономические наслаждения вкусными, полезными, а еще соответствующими наступающему году Дракона. Эксперт-нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калиниченко в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, какие продукты на столе будут способствовать нашему здоровью и благополучию.
Что любит Дракон?
Наступающий год - Год Зеленого Дракона. Следуя традициям, стоит отказаться от мяса кролика. По легенде, дракон спас кролика от беды. Куриное мясо тоже не подходит - это слишком легкая добыча для дракона. Полуфабрикаты покровитель года также не одобряет, лучше блюда посложнее. Дракон обожает морепродукты, рыбу, красное мясо (говядину, свинину), острые специи (имбирь, красный перец, чеснок), блюда с рисом.
Вот несколько идей полезных для здоровья и вкусных блюд для вашего праздничного стола:
- Салат с креветками и авокадо - богат белком, полиненасыщенными жирами, а также витаминами и минералами. Ингредиенты: креветки, авокадо, листья шпината, помидоры черри, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Треска с овощами - нежное блюдо, содержащее белки, витамины и антиоксиданты. Ингредиенты: филе трески, баклажаны, помидоры, лук, чеснок, зелень, оливковое масло.
- Грудка индейки с кунжутом - низкокалорийное блюдо с волшебным вкусом и ароматом. Ингредиенты: грудка индейки, кунжут, соевый соус, мед, чеснок, имбирь.
- Цветная капуста гриль. Ингредиенты: цветная капуста, оливковое масло, специи.
- Фруктовый салат с мятой - легкое, освежающее блюдо, наполненное витаминами и фруктовыми волокнами. Ингредиенты: ягоды (клубника, малина), киви, гранат, яблоки, мята.
- Киноа с овощами - отличным источником белка и полезных микроэлементов. Ингредиенты: киноа, цветная капуста, морковь, горошек, лук, оливковое масло.
- Коктейль «Спаржа и Грейпфрут» легкое блюдо с высоким содержанием витаминов и минералов. Ингредиенты: спаржа, грейпфрут, оливковое масло, мед, горчица.
Как выбрать здоровые угощения?
«Первый шаг к здоровому столу – это разнообразие. Наполняйте свой стол свежими фруктами, овощами и ягодами. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживающими наш иммунитет. Старайтесь ограничить в рационе жареные и заправленные майонезом блюда».
Надежда Калиниченко
Эксперт нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу
Откажитесь от избыточного использования сахара и соли. Новогодний стол часто усыпан сладкими и солеными угощениями, которые могут негативно сказаться на нашем здоровье. Сахар приводит к резкому скачку инсулина и быстрому насыщению, а соленья способствуют обезвоживанию, риск которого увеличивается уже при употреблении алкогольных напитков. Попробуйте заменить шоколадные конфеты и чипсы орехами и сухофруктами.
Соблюдайте баланс в белках, жирах и углеводах. Высокое содержание белка присутствует в рыбе, мясе, икре, морепродуктах и сыре. Полезные жиры содержатся в орехах, авокадо и в оливковом масле. Углеводы и клетчатка содержатся в цельнозерновом хлебе, крупах, овощах и фруктах. Это не означает, что «вредной» пищи не должно быть. Не стоит себя держать в ежовых рукавицах. Но позаботьтесь о наличии полезной пищи.
Заранее подготовьте лекарства из домашней аптечки. Это может быть панкреатин, который поможет поджелудочной железе расщепить пищу. Сорбенты, такие как «Полисорб» помогают выводить токсины из организма при отравлении. Полисорб не только связывает алкоголь и его токсичные метаболиты, но и связывает пищу, газы, которые растягивают желудок и кишечник, вызывая боль, тошноту и дискомфорт. Сорбенты ускоряют выведение из организма вредных веществ, тем самым нормализуя работу кишечника, улучшая общее самочувствие и повышая настроение.
«Здоровый новогодний стол – это не только возможность порадовать себя вкусными блюдами, но и забота о своем здоровье. Включите в рацион полезные продукты и не забывайте о сорбентах. Они станут вашим союзником в борьбе за благополучие в праздничные дни».
Надежда Калиниченко
Эксперт нутрициолог, специалист по эргогенической диететике, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу