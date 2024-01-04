Как восстановиться и вернуться в рабочий режим после праздников: советы нутрициолога

Традиционные зимние застолья — это не только радостные эмоции и полный стол разнообразной, вкусной еды. Также это сильнейший стресс для организма, который нередко усугубляет проблемы лишнего веса, дисбактериоза, снижения иммунитета и различных расстройств. Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии PRO-Здоровье Ксения Чёрная в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как помочь организму быстро восстановиться после новогодних праздников и забыть о дискомфорте.

Первое, с чего стоит начать — компенсировать последствия употребления алкоголя и восстановить режим питания.

Если праздник не обошёлся без спиртного и обильной пищи, организму потребуется время, чтобы восстановиться. В этот период необходимо выпивать до 2,5-3 литров воды ежедневно. Это поможет избежать обезвоживания после потребления алкоголя и избытка пищи. Также чистая негазированная вода поможет организму избавиться от накопившихся вредных веществ.

Кроме того, иногда организм подает сигналы голода, когда на самом деле нуждается в жидкости. Выпивайте мелкими глотками стакан теплой воды при желании поесть — часто после этого чувство голода проходит. Для поддержания водного баланса подойдет вода с долькой лимона, мятой или имбирем. Можно разнообразить огурцом или ягодами — в зависимости от личных предпочтений.

Неконтролируемые приемы пищи во время праздничного застолья приводят к растягиванию желудка, поэтому с каждым разом он «требует» всё больше пищи. Чтобы уменьшить вместительность до первоначальных размеров, необходимо:

сократить количество потребляемой пищи (примерно на 30-50%);

не переедать на ночь (ужинать за 4 часа до отхода ко сну);

соблюдать водный баланс (выпивать один стакан воды за час до и после еды).

Также следует включить в рацион больше овощей. Это положительно влияет на процессы метаболизма, предотвращает ожирение и играет важную роль в профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Для улучшения пищеварения следует добавить в рацион:

капусту: белокочанную, цветную, брокколи; особенно ценным блюдом будет квашенная капуста.

свеклу в сыром, вареном или запеченном виде;

морковь: сырую, в виде сока или запеканок;

стручковую фасоль;

листовой салат и зелень.

После восстановления режима питания нужно наладить двигательную активность. Ежедневные прогулки и посильная физическая нагрузка положительно скажутся на работе пищеварительной системы и состоянии организма в целом. Однако, усиливать физические нагрузки в дни восстановления после праздников нежелательно. Правильнее всего давать себе дозированные умеренные нагрузки. Например, проходить пешком ежедневно не менее 5 км, посещать через день бассейн, а в зале заниматься кардиотренировками в умеренном режиме.