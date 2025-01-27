Как восстановить кожу после зимнего периода: 4 ключевых шага
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Зимой кожа подвергается серьезным испытаниям, поэтому уход в этот период должен быть подобран особенно тщательно. Даже если вы большую часть времени проводите в помещении, из-за отопления воздух становится сухим, что тоже оставляет свой отпечаток на состоянии эпидермиса. Многие жалуются на сухость, тусклый цвет, раздражения. О том, как восстановить кожу после зимы, сайту «Страсти» рассказала сооснователь и директор по развитию бренда натуральной косметики Booster Bar Екатерина Савицкая.
1 шаг. Увлажнение и питание
Холодный воздух и отопление приводят к обезвоживанию, шелушению и ощущению стянутости. Чтобы сохранить здоровье и сияние, необходимо уделить особое внимание увлажнению и питанию.
Увлажняющие компоненты для вашей кожи Недостаток влаги и нарушенный эпидермальный барьер — главные причины сухости. Исправить ситуацию помогут средства с активными ингредиентами:
- тонеры и сыворотки с алоэ, НУФ (натуральный увлажняющий фактор), эктоином, гиалуроновой и полиглутаминовой кислотами — эти вещества работают как магниты для влаги, удерживая ее в глубоких слоях эпидермиса и обеспечивая упругость;
- липидовосполняющие кремы (в составе лецитин, сквалан, церамиды) латают “дыры” в барьерном слое кожи, удерживая влагу внутри физиологичным способом без окклюзии.
Питание с помощью масел
Для восстановления мягкости и эластичности подойдут кремы с маслами арганы, оливы или ши. Эти компоненты лучше всего использовать вечером. В качестве альтернативы подойдут питательные маски, которые проникают в глубокие слои эпидермиса, обеспечивая длительный эффект.
Каждый тип кожи требует индивидуального подхода:
- для жирного типа подойдут легкие увлажняющие гели или сыворотки, которые не перегружают поры.
- при сухости и обезвоженности выбирайте плотные кремы с маслами, которые обеспечат интенсивное питание.
Заботясь о коже правильно, вы защитите её от негативного воздействия зимы, сохранив здоровье и комфорт.
2 шаг. Очищение и эксфолиация
С наступлением холодов из-за недостатка влаги появляются ороговевшие клетки, кожа приобретает сероватый оттенок и тусклость. Поэтому эксфолиация становится ключевым этапом ухода, который помогает не только вернуть свежесть, но и стимулировать микроциркуляцию.
Мягкие кислоты для деликатного очищения Главное правило — бережное отношение к коже. Для ежедневного ухода идеально подойдут пенки с лактобионовой кислотой (5%). Они не только очищают поры и обеспечивают увлажнение, но и нежно полируют кожу, возвращая гладкость и сияние Этот вариант особенно хорош при сухости и потере влаги, ведь пенка не вызывает ощущения стянутости или дискомфорта.
Если кожа склонна к высыпаниям, отдайте предпочтение средствам, в состав которых входит не только лактобионовая, но и салициловая кислота. Она эффективно борется с воспалениями и предупреждает появление новых несовершенств.
Энзимные средства для чувствительной кожи Исключите из ухода механические скрабы. Вместо них выбирайте энзимные пудры или гели, которые при контакте с водой превращаются в легкую эмульсию. Они мягко удаляют ороговевшие клетки, не травмируя эпидермис.
Частота использования
Чтобы сохранить естественный защитный барьер, эксфолиацию рекомендуется проводить не чаще 1–2 раз в неделю. Такая частота позволит коже восстанавливаться и не станет причиной повышенной чувствительности.
3 шаг. Восстановление
Низкая температура и сухость воздуха наносят настоящий урон эпидермису. Ее защитный барьер ослабевает, а чувствительность к внешним фактором растет. Чтобы восстановить кожу и вернуть ей комфорт, важно выбрать правильный уход.
Фосфолипиды и церамиды
Эти компоненты — основа для укрепления защитного барьера. Кремы и сыворотки с церамидами способствуют восстановлению липидного слоя, предотвращая испарение влаги и помогая удерживать естественный уровень увлажнения. Ламеллярные кремы особенно эффективны благодаря своей способности восполнять пробелы в липидном слое, обеспечивая физиологическое восстановление.
Пептиды
Пептиды не только укрепляют структуру эпидермиса, но и запускают процессы регенерации. Они стимулируют синтез коллагена, что возвращает коже упругость и здоровый вид. Средства с пептидами помогут сгладить последствия зимних повреждений и защитить ее будущем.
Антиоксиданты
После зимнего периода коже требуется усиленная защита от свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения. Средства с глутатионом, витаминами C и E, а также экстрактами зеленого чая или граната, обеспечивают антиоксидантный эффект, уменьшают воспаления и помогают ускорить восстановление.
Ниацинамид и эктоин
Эти активные компоненты прекрасно справляются с задачей восстановления рогового слоя. Особенно эффективно их комбинированное использование в составе сывороток или кремов. Ниацинамид уменьшает покраснения и выравнивает тон, а эктоин защищает кожу от обезвоживания и повреждений.
Регулярное применение продуктов с перечисленными компонентами уменьшает восприимчивость к внешним раздражителям. Вы заметите, как исчезают шелушения, кожа становится более гладкой, а тон выравнивается.
Укрепление защитного барьера — это не только про комфорт, но и про долгосрочную защиту вашей кожи.
4 шаг. Защита от солнца
Многие не знают, что ультрафиолет негативно влияет на кожу лица даже в зимний период. Невидимый УФ-спектр может проникать даже сквозь облака, способствуя повреждению клеток кожи и ускоряя процессы старения.
Чтобы минимизировать вред, выбирайте средства с SPF не ниже 30 и наносите их ежедневно, независимо от погодных условий. Это особенно важно для тех, кто проводит время на свежем воздухе, будь то прогулки или зимние виды спорта, где отражение света от снега усиливает воздействие ультрафиолета.
Вечером позаботьтесь о восстановлении кожи. Ночные средства с увлажняющими, питательными и регенерирующими компонентами помогут восстановить ее после дневного стресса, укрепят защитный барьер и подготовят к новым нагрузкам.
«Эффективный уход за кожей после зимнего периода базируется на четырех ключевых шагах: интенсивное увлажнение, мягкое отшелушивание, укрепление защитного барьера и регулярная защита от внешних факторов, включая UV-излучение. Эти простые, но важные шаги помогут вернуть коже здоровый вид, сделать ее упругой и сияющей, а также подготовят к теплым сезонам»
Екатерина Савицкая
Сооснователь и директор по развитию бренда натуральной косметики Booster Bar