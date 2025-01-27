Как восстановить кожу после зимнего периода: 4 ключевых шага

Зимой кожа подвергается серьезным испытаниям, поэтому уход в этот период должен быть подобран особенно тщательно. Даже если вы большую часть времени проводите в помещении, из-за отопления воздух становится сухим, что тоже оставляет свой отпечаток на состоянии эпидермиса. Многие жалуются на сухость, тусклый цвет, раздражения. О том, как восстановить кожу после зимы, сайту «Страсти» рассказала сооснователь и директор по развитию бренда натуральной косметики Booster Bar Екатерина Савицкая.

1 шаг. Увлажнение и питание

Холодный воздух и отопление приводят к обезвоживанию, шелушению и ощущению стянутости. Чтобы сохранить здоровье и сияние, необходимо уделить особое внимание увлажнению и питанию.

Увлажняющие компоненты для вашей кожи Недостаток влаги и нарушенный эпидермальный барьер — главные причины сухости. Исправить ситуацию помогут средства с активными ингредиентами:

тонеры и сыворотки с алоэ, НУФ (натуральный увлажняющий фактор), эктоином, гиалуроновой и полиглутаминовой кислотами — эти вещества работают как магниты для влаги, удерживая ее в глубоких слоях эпидермиса и обеспечивая упругость;

липидовосполняющие кремы (в составе лецитин, сквалан, церамиды) латают “дыры” в барьерном слое кожи, удерживая влагу внутри физиологичным способом без окклюзии.

Питание с помощью масел

Для восстановления мягкости и эластичности подойдут кремы с маслами арганы, оливы или ши. Эти компоненты лучше всего использовать вечером. В качестве альтернативы подойдут питательные маски, которые проникают в глубокие слои эпидермиса, обеспечивая длительный эффект.

Каждый тип кожи требует индивидуального подхода:

для жирного типа подойдут легкие увлажняющие гели или сыворотки, которые не перегружают поры.

при сухости и обезвоженности выбирайте плотные кремы с маслами, которые обеспечат интенсивное питание.

Заботясь о коже правильно, вы защитите её от негативного воздействия зимы, сохранив здоровье и комфорт.

2 шаг. Очищение и эксфолиация

С наступлением холодов из-за недостатка влаги появляются ороговевшие клетки, кожа приобретает сероватый оттенок и тусклость. Поэтому эксфолиация становится ключевым этапом ухода, который помогает не только вернуть свежесть, но и стимулировать микроциркуляцию.

Мягкие кислоты для деликатного очищения Главное правило — бережное отношение к коже. Для ежедневного ухода идеально подойдут пенки с лактобионовой кислотой (5%). Они не только очищают поры и обеспечивают увлажнение, но и нежно полируют кожу, возвращая гладкость и сияние Этот вариант особенно хорош при сухости и потере влаги, ведь пенка не вызывает ощущения стянутости или дискомфорта.