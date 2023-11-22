Как вновь захотеть партнера после 10 лет брака: 5 советов от сексолога Елисеевой
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Помните, как начинались ваши отношения? Страсть, любовь, горящие глаза, электричество в каждом прикосновении. Казалось, что так будет всегда. Но спустя несколько лет после брака оказывается, что секс незаметно отошел на второй план, а от прежних ярких чувств и эмоций не осталось и следа. Статистика и правда неутешительная: по данным опросов, всего 6% супружеских пар занимаются сексом ежедневно. Примерно 20% ведут интимную жизнь не чаще одного раза в неделю, а пятая часть респондентов и вовсе занимается сексом менее десяти раз в год. Портал «Страсти» поговорил с сексологом Анастасией Елисеевой и узнал, как вернуть желание партнера.
То, что страсть со временем исчезает – неудивительно. Работа, дети, домашние хлопоты, усталость, обиды, недопонимание. Да мало ли таких причин, по которым интимная жизнь постепенно сходит на нет? Тем не менее, среди них можно выделить 5 самых частых:
Кризис в паре
В сложные для семьи периоды обоим партнерам не до секса. Но еще неприятнее, когда во время кризиса его отсутствие становится нормой, и привычка жить без секса остается даже когда он миновал.
Напряженность в отношениях
Частые ссоры, взаимные претензии, недовольство друг другом - когда семейная жизнь напоминает бразильский сериал, получить удовольствие от близости фактически невозможно.
Сложно начать
Бывает так, что с отношениями все в порядке, но есть сложности с инициированием секса. Как предложить его, чтобы не получить отказ? С чего начать, чтобы это не выглядело отталкивающе?
Нет желания
Эта причина самая сложная, и здесь в первую очередь стоит разобраться, чего именно не хочется: партнера, который рядом с вами, или секса в таком виде, как он есть сейчас?
Остаточный принцип
На первом месте у партнеров стоят домашние дела, которые никогда не кончаются, дети, учеба, работа - в общем, что угодно, только не секс. И в результате на интим не остается ни сил, ни времени, ни желания.
Однако именно сексуальные отношения укрепляют связь, повышают интерес друг к другу и доверие в паре. Поэтому регулярная интимная жизнь даже после 10-ти лет брака - это не нонсенс и не исключение из правил, а то, за что можно и нужно бороться
Анастасия Елисеева
Сексолог
Чтобы вернуть секс в вашу жизнь страсть и снова заставить партнера желать вас, как раньше, начните со следующих важных шагов:
1. Поисследуйте себя
Разрешаете ли вы себе отдыхать и получать удовольствие? Нет ли каких-то негативных установок, связанных с сексом? На каком месте у вас интимная жизнь - перед готовкой, уборкой и школьными уроками или после? Ответы на эти вопросы помогут найти блоки и зажимы, которые не дают вам полностью расслабиться и получать удовольствие от секса.
2. Открыто поговорите с партнером, обсудите ваши желания и ожидания
Какое количество секса для вас обоих норма? Что вы хотели бы предложить друг другу? Постарайтесь, чтобы разговор не превратился в поток обвинений. Важнее объяснить партнеру свои чувства и услышать его аргументы.
3. Проверьте приоритеты
Отложите в сторону уборку и поход по магазинам, чтобы регулярно проводить с партнером чуть больше времени.
4. Сделайте шаг навстречу
Предложите близость первой, вспомните, что его раньше возбуждало, позовите партнера на свидание или устройте романтический ужин.
5. Попробуйте что-то новое
Если проблема в однообразии, то необычные позы, любовные игры, карточки с вопросами и ответами, секс-игрушки помогут вам разбудить страсть и интерес у партнера.
«Конечно, не стоит превращать регулярный секс в челлендж и гнаться за его количеством “для галочки”. Намного важнее выработать комфортную для вас периодичность и стараться ее придерживаться. А главное - не забывайте почаще говорить о своих чувствах и спрашивать партнера, потому что только так можно обнаружить проблему и найти варианты решения», - заключила эксперт.