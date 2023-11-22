ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 22 ноября 2023
3 мин.

Как вновь захотеть партнера после 10 лет брака: 5 советов от сексолога Елисеевой

Как вновь захотеть партнера после 10 лет брака: 5 советов от сексолога Елисеевой

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Помните, как начинались ваши отношения? Страсть, любовь, горящие глаза, электричество в каждом прикосновении. Казалось, что так будет всегда. Но спустя несколько лет после брака оказывается, что секс незаметно отошел на второй план, а от прежних ярких чувств и эмоций не осталось и следа. Статистика и правда неутешительная: по данным опросов, всего 6% супружеских пар занимаются сексом ежедневно. Примерно 20% ведут интимную жизнь не чаще одного раза в неделю, а пятая часть респондентов и вовсе занимается сексом менее десяти раз в год. Портал «Страсти» поговорил с сексологом Анастасией Елисеевой и узнал, как вернуть желание партнера.

То, что страсть со временем исчезает – неудивительно. Работа, дети, домашние хлопоты, усталость, обиды, недопонимание. Да мало ли таких причин, по которым интимная жизнь постепенно сходит на нет? Тем не менее, среди них можно выделить 5 самых частых:

Кризис в паре

В сложные для семьи периоды обоим партнерам не до секса. Но еще неприятнее, когда во время кризиса его отсутствие становится нормой, и привычка жить без секса остается даже когда он миновал.

Напряженность в отношениях

Частые ссоры, взаимные претензии, недовольство друг другом - когда семейная жизнь напоминает бразильский сериал, получить удовольствие от близости фактически невозможно.

Сложно начать

Бывает так, что с отношениями все в порядке, но есть сложности с инициированием секса. Как предложить его, чтобы не получить отказ? С чего начать, чтобы это не выглядело отталкивающе?

Нет желания

Эта причина самая сложная, и здесь в первую очередь стоит разобраться, чего именно не хочется: партнера, который рядом с вами, или секса в таком виде, как он есть сейчас?

Остаточный принцип

На первом месте у партнеров стоят домашние дела, которые никогда не кончаются, дети, учеба, работа - в общем, что угодно, только не секс. И в результате на интим не остается ни сил, ни времени, ни желания.

Однако именно сексуальные отношения укрепляют связь, повышают интерес друг к другу и доверие в паре. Поэтому регулярная интимная жизнь даже после 10-ти лет брака - это не нонсенс и не исключение из правил, а то, за что можно и нужно бороться

Анастасия Елисеева

Сексолог

Чтобы вернуть секс в вашу жизнь страсть и снова заставить партнера желать вас, как раньше, начните со следующих важных шагов:

1. Поисследуйте себя

Разрешаете ли вы себе отдыхать и получать удовольствие? Нет ли каких-то негативных установок, связанных с сексом? На каком месте у вас интимная жизнь - перед готовкой, уборкой и школьными уроками или после? Ответы на эти вопросы помогут найти блоки и зажимы, которые не дают вам полностью расслабиться и получать удовольствие от секса.

2. Открыто поговорите с партнером, обсудите ваши желания и ожидания

Какое количество секса для вас обоих норма? Что вы хотели бы предложить друг другу? Постарайтесь, чтобы разговор не превратился в поток обвинений. Важнее объяснить партнеру свои чувства и услышать его аргументы.

3. Проверьте приоритеты

Отложите в сторону уборку и поход по магазинам, чтобы регулярно проводить с партнером чуть больше времени.

4. Сделайте шаг навстречу

Предложите близость первой, вспомните, что его раньше возбуждало, позовите партнера на свидание или устройте романтический ужин.

5. Попробуйте что-то новое

Если проблема в однообразии, то необычные позы, любовные игры, карточки с вопросами и ответами, секс-игрушки помогут вам разбудить страсть и интерес у партнера.

«Конечно, не стоит превращать регулярный секс в челлендж и гнаться за его количеством “для галочки”. Намного важнее выработать комфортную для вас периодичность и стараться ее придерживаться. А главное - не забывайте почаще говорить о своих чувствах и спрашивать партнера, потому что только так можно обнаружить проблему и найти варианты решения», - заключила эксперт.

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