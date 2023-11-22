Как вновь захотеть партнера после 10 лет брака: 5 советов от сексолога Елисеевой

Помните, как начинались ваши отношения? Страсть, любовь, горящие глаза, электричество в каждом прикосновении. Казалось, что так будет всегда. Но спустя несколько лет после брака оказывается, что секс незаметно отошел на второй план, а от прежних ярких чувств и эмоций не осталось и следа. Статистика и правда неутешительная: по данным опросов, всего 6% супружеских пар занимаются сексом ежедневно. Примерно 20% ведут интимную жизнь не чаще одного раза в неделю, а пятая часть респондентов и вовсе занимается сексом менее десяти раз в год. Портал «Страсти» поговорил с сексологом Анастасией Елисеевой и узнал, как вернуть желание партнера.

То, что страсть со временем исчезает – неудивительно. Работа, дети, домашние хлопоты, усталость, обиды, недопонимание. Да мало ли таких причин, по которым интимная жизнь постепенно сходит на нет? Тем не менее, среди них можно выделить 5 самых частых:

Кризис в паре

В сложные для семьи периоды обоим партнерам не до секса. Но еще неприятнее, когда во время кризиса его отсутствие становится нормой, и привычка жить без секса остается даже когда он миновал.

Напряженность в отношениях

Частые ссоры, взаимные претензии, недовольство друг другом - когда семейная жизнь напоминает бразильский сериал, получить удовольствие от близости фактически невозможно.

Сложно начать

Бывает так, что с отношениями все в порядке, но есть сложности с инициированием секса. Как предложить его, чтобы не получить отказ? С чего начать, чтобы это не выглядело отталкивающе?

Нет желания

Эта причина самая сложная, и здесь в первую очередь стоит разобраться, чего именно не хочется: партнера, который рядом с вами, или секса в таком виде, как он есть сейчас?

Остаточный принцип

На первом месте у партнеров стоят домашние дела, которые никогда не кончаются, дети, учеба, работа - в общем, что угодно, только не секс. И в результате на интим не остается ни сил, ни времени, ни желания.