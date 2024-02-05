Как визуально помолодеть на 10 лет и подтянуть овал лица без уколов: советы косметолога

Гравитация бессердечна, впрочем, не только она. На овал лица и появление возрастных изменений влияют и многие другие факторы. Например, длительное нахождение под солнечными лучами без защитного крема. Также процессы старения связаны с питанием, потреблением воды и наличием вредных привычек. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» косметолог Наталья Михайлова рассказала, как визуально помолодеть на 10 лет и подтянуть и овал лица без пластической операции.

По словам специалиста, каждой женщине под силу задержаться в состоянии молодости или зрелости с помощью самых разных косметологических методов.

Массажи лица

Эффективное и неинвазивное средство, которое прекрасно подойдет как для молодых девушек, так и для зрелых женщин. Усиливает тонус кожи, подтягивает овал лица, а грамотный и умелый массажист может даже исправить асимметрию некоторых черт. Правда, некоторые воздействия могут быть достаточно болезненными, о чем честно и сразу же предупреждают все специалисты.

Кстати, самомассажи лица в домашних условиях также продлевают молодость. Только берите уроки у сертифицированных мастеров.

Пилинги

Профессиональная чистка лица, которая избавляет от омертвевших клеток кожи, способна сбросить до пяти лет возраста. Не пренебрегайте такой процедурой, она позволяет избавиться от мелких морщинок и пигментных пятен, улучшить цвет лица.

Только не делайте пилинг за пару дней перед важной встречей или мероприятием. Иначе вы просто выйдете в свет с несколько покрасневшим лицом.

Шлифовка лазером

Процедура схожа с пилингами, помогает уменьшить количество морщин и темных пятен, однако инструмент воздействия иной – не химические вещества, а лазерные технологии. К тому же отлично помогает при акне и постакне.

Инъекции

Это тяжелая артиллерия, к которой прибегают многие женщины. При правильном проведении процедуры овал лица возвращается в исходное состояние, исчезают брыли, носогубные складки, суровые глубокие морщины на лбу.

Самые популярные методы – контурная пластика и ботулинотерапия.

В первом случае используются специальные нити – филлеры, которые работают определенное время, а потом рассасываются, так как созданы на основе гиалуроновой кислоты. Главный их плюс – гипоаллергенность, так как данная кислота прекрасно синтезируется в человеческом организме, так что он ее чужеродной не посчитает.

Ну а с ботоксом и прочими подобными ему препаратами давным-давно знакомы все девушки.

Аппаратные методики

Придут на помощь, если вы не в восторге от уколов и игл, SMAS-лифтинг, RF-лифтинг и микротоки. Воздействие здесь происходит ультразвуком и радиоволнами, а также электрическим током. Все зависит от проблем кожи и степени потери тонуса, потому каждая аппаратная процедура подбирается специалистом индивидуально.

Мезотерапия и биоревитализация

Эти омолаживающие процедуры стоят особняком, так как могут быть и инъекционными (косметолог работает вручную), и аппаратными (используются аппараты со специальными насадками). Существует несколько видов мезотерапии и биоревитализации, так что косметологу только остается выбрать тот метод, который более эффективно решит ваш запрос на молодость лица. Данные способы основаны на введении гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи, что помогает восстановить водно-липидный баланс и упругость.

Липолитики

Еще один инъекционный метод, который стоит выделить. Он позволяет подтянуть овал лица и избавить от брылей, второго подбородка и прочих обвисаний кожи. С помощью липолитиков косметолог может восстановить «угол молодости», подтянуть уголки глаз, что сказывается на взгляде, он становится более открытым, выделить скулы.