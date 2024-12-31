Как вернуться в рабочий режим после долгих новогодних праздников

Как вернуться в рабочий режим после долгих новогодних каникул? Многие из нас сталкиваются с постпраздничным синдромом, характеризующийся хандрой, усталостью и нежеланием возвращаться к трудовым будням. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» психолог и женский наставник Марина Лодвикова(Брилка) рассказала о способах преодолеть непростой период.

Причины постпраздничного синдрома:

Резкое снижение уровня гормонов счастья: во время праздников организм вырабатывает повышенное количество серотонина, эндорфинов, дофамина и адреналина, которые отвечают за хорошее настроение и ощущение счастья. После праздников уровень этих гормонов резко снижается, что приводит к появлению хандры.

Эффект контраста: возвращение к работе после длительного отдыха создает резкий контраст, что приводит к психологическому дискомфорту. Мозг воспринимает этот переход как негативное событие.

Эмоциональное истощение: подготовка к праздникам, преодоление сложных ситуаций, связанных с ними, может сильно вымотать. В результате после отпуска хочется отдохнуть еще больше, а не возвращаться к работе.

Изменения в питании: во время праздников многие позволяют себе нехарактерные для рациона блюда и алкоголь, что может негативно сказаться на самочувствии.

Постпраздничный синдром, в отличие от клинической депрессии, длится не более двух недель. Как правило, он сопровождается следующими симптомами: бессонница, упадок сил, раздражительность, трудности с концентрацией, подавленность, грусть и меланхолия.

Как вернуться к работе после праздников

Начните с чистого листа. Для многих людей конец года является рубежом новой жизни. Это может стать отличной возможностью для переосмысления своих желаний и целей в карьере.

Подготовьтесь к выходу на работу заранее. Не стоит перегружать себя в первый рабочий день, пытаясь выполнить все накопившиеся дела. За несколько дней до окончания отпуска начните готовиться к выходу на работу: проверьте почту, подготовьте важные бумаги, пройдитесь по магазинам и психологически настройтесь на трудовые будни.

Запишите свои мысли. Чтобы продлить ощущение праздника, записывайте самые приятные события, которые произошли с вами во время каникул. Перечитывайте их, когда вам станет грустно. Можно обмениваться впечатлениями с коллегами, но делать это следует в обеденный перерыв, не отвлекаясь от работы.

Общайтесь с близкими и балуйте себя. Во время отпуска люди склонны баловать себя вкусной едой, общением с близкими и друзьями. Вернувшись к работе, не забывайте проявлять заботу о себе. Дарите себе и окружающим приятные моменты почаще.

Не усугубляйте ситуацию. После праздников может возникнуть желание укутаться в плед и включить любимый сериал. Но не стоит поддаваться лени. Не прячьтесь под одеялом и чаще выходите на свежий воздух. Даже обычная вылазка в магазин за шоколадкой может улучшить настроение. Не забывайте общаться с близкими – это поможет отвлечься от негативных мыслей.