Как ухаживать за кожей в отопительный сезон: лайфхаки от косметолога

Отопительный сезон — настоящее испытание для кожи. Из-за сухого воздуха она теряет влагу быстрее, чем может восполнить. О том, как этого избежать, рассказала сайту «Страсти» врач-дерматокосметолог, главный врач и собственник Cosmomed clinic Анастасия Моховикова.

По словам доктора, отопление снижает влажность воздуха в помещении до 20−30 процентов (при норме около 50 процентов). Усиливают обезвоживание кожи постоянные перепады температуры при выходе на улицу и при возвращении в помещение. В результате кожа шелушится, появляется ощущение стянутости, покраснение и образуются преждевременные морщины.

Чтобы этого избежать, важно перестроить уход и образ жизни под осенне-зимние условия, добавила Моховикова.

Главное правило — это не только уход за кожей снаружи, но и создание комфортного микроклимата. В этом помогают увлажнители воздуха, либо емкости с водой, расположенные рядом с батареями. В холодный сезон необходимо пересмотреть набор уходовой косметики.