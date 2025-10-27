Как ухаживать за кожей в отопительный сезон: лайфхаки от косметолога
© Freepik
Отопительный сезон — настоящее испытание для кожи. Из-за сухого воздуха она теряет влагу быстрее, чем может восполнить. О том, как этого избежать, рассказала сайту «Страсти» врач-дерматокосметолог, главный врач и собственник Cosmomed clinic Анастасия Моховикова.
По словам доктора, отопление снижает влажность воздуха в помещении до 20−30 процентов (при норме около 50 процентов). Усиливают обезвоживание кожи постоянные перепады температуры при выходе на улицу и при возвращении в помещение. В результате кожа шелушится, появляется ощущение стянутости, покраснение и образуются преждевременные морщины.
Чтобы этого избежать, важно перестроить уход и образ жизни под осенне-зимние условия, добавила Моховикова.
Главное правило — это не только уход за кожей снаружи, но и создание комфортного микроклимата. В этом помогают увлажнители воздуха, либо емкости с водой, расположенные рядом с батареями. В холодный сезон необходимо пересмотреть набор уходовой косметики.
«Рекомендую использовать только профессиональные средства с более насыщенной текстурой, исключить продукты с содержанием спирта, кислот или агрессивных ПАВ. Используйте профессиональные средства, они содержат правильный баланс липидов, керамидов и аминокислот, которые укрепляют барьер и препятствуют потере влаги».
Анастасия Моховикова
Врач-дерматокосметолог
Средства для умывания должны быть максимально деликатными. Подойдут пенки, гели или муссы без спирта и с нейтральным pH. Дерматокосметолог подчеркнула, что после очищения кожа нуждается в восстановлении липидного слоя, поэтому важно использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами, ниацинамидом.
Крем с SPF следует использовать круглогодично, отметила Анастасия Моховикова. Она объяснила, что солнечные лучи достигают кожи даже в пасмурную погоду. UVA-лучи проникают через облака и оконное стекло, вызывая фотостарение, пигментацию.
«Пейте не менее полутора-двух литров жидкости в день, включайте в рацион жирную рыбу, орехи, авокадо, зелень — источники омега-3 и витамина Е. В осенне-зимний период стоит добавить витамины A, C, D и группы B (только по назначению врача при доказанном дефиците), которые поддерживают регенерацию клеток и эластичность кожи. Полезны также умеренные физические нагрузки, улучшающие микроциркуляцию и обмен веществ».
Анастасия Моховикова
Врач-дерматокосметолог