Как уберечь школьников от ожирения и проблем с ЖКТ

Какие пищевые привычки особенно вредны, и как их скорректировать

Однообразие в питании: опасность ограниченного рациона

Однотипные продукты, такие как макароны, картофельное пюре и сосиски, прочно входят в рацион школьников благодаря их вкусовой привлекательности и доступности. Но такое питание не обеспечивает ребёнка достаточным количеством витаминов и минералов, необходимых для полноценного роста и развития.

Что происходит с организмом:

Недостаток железа и витаминов группы B приводит к анемии, слабости, снижению концентрации;

Отсутствие кальция и витамина D повышает риск проблем с костями и зубами;

Дефицит клетчатки вызывает нарушения пищеварения, включая запоры.

Пример: ребенок, который в течение недели ест только макароны и картофельное пюре, получает минимальное количество клетчатки, что замедляет перистальтику кишечника. В результате появляются хронические запоры, которые влияют на общее самочувствие.

Отказ от овощей и первых блюд

Овощи и супы — ключевые элементы здорового рациона, поскольку содержат клетчатку, витамины и воду. Тем не менее, многие школьники отказываются от них в пользу более «сухих» и калорийных блюд.

Проблемы:

Отказ от овощей снижает разнообразие микрофлоры кишечника, ухудшая пищеварение;

Недостаток жидкости из супов уменьшает объем желудочного сока, замедляя переваривание пищи.

Эксперт Макеева рекомендовала родителям обращать внимание на то, что ребенок ест вне дома, чтобы восполнять дефицит полезных блюд.

Быстрые перекусы и фастфуд

В условиях занятости и плотного расписания дети часто выбирают быстрые перекусы: шоколад, чипсы, газировку. Эта привычка формирует зависимость от сахара и трансжиров, а также способствует набору лишнего веса.

На что влияет: