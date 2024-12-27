Как уберечь школьников от ожирения и проблем с ЖКТ
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Современные школьники часто выбирают еду по принципу «вкусно — да, невкусно — нет». Полезные свойства и питательные качества обычно волнуют только родителей. Пищевые привычки складываются довольно быстро. Одни дети привыкают к узкому набору «любимых» блюд, другие избегают овощей и первых блюд, третьи делают ставку на быстрые перекусы. На первый взгляд, такие привычки могут показаться безобидными: ребенок ведь получает калории и энергию для активной деятельности. Но длительное однообразие в рационе несет серьезные риски для здоровья, включая развитие ожирения и заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). О том, какие бывают вредные пищевые привычки и как с ними бороться сайту «Страсти» рассказала эксперт по питанию, главный технолог производственного-логистического комплекса компании «Виво Маркет» Юлия Макеева.
Как отметила специалист, неправильные пищевые привычки, заложенные в детстве, нередко сохраняются во взрослой жизни, становясь фактором риска для хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые нарушения и расстройства пищеварения.
«Питание ребенка — это не просто набор калорий. Это источник микроэлементов, строительный материал для клеток и инструмент для поддержания иммунитета. Неправильное питание лишает организм всех этих преимуществ, приводя к хроническим заболеваниям»
Юлия Макеева
Эксперт по питанию, главный технолог производственного-логистического комплекса компании «Виво Маркет»
Какие пищевые привычки особенно вредны, и как их скорректировать
Однообразие в питании: опасность ограниченного рациона
Однотипные продукты, такие как макароны, картофельное пюре и сосиски, прочно входят в рацион школьников благодаря их вкусовой привлекательности и доступности. Но такое питание не обеспечивает ребёнка достаточным количеством витаминов и минералов, необходимых для полноценного роста и развития.
Что происходит с организмом:
- Недостаток железа и витаминов группы B приводит к анемии, слабости, снижению концентрации;
- Отсутствие кальция и витамина D повышает риск проблем с костями и зубами;
- Дефицит клетчатки вызывает нарушения пищеварения, включая запоры.
Пример: ребенок, который в течение недели ест только макароны и картофельное пюре, получает минимальное количество клетчатки, что замедляет перистальтику кишечника. В результате появляются хронические запоры, которые влияют на общее самочувствие.
Отказ от овощей и первых блюд
Овощи и супы — ключевые элементы здорового рациона, поскольку содержат клетчатку, витамины и воду. Тем не менее, многие школьники отказываются от них в пользу более «сухих» и калорийных блюд.
Проблемы:
- Отказ от овощей снижает разнообразие микрофлоры кишечника, ухудшая пищеварение;
- Недостаток жидкости из супов уменьшает объем желудочного сока, замедляя переваривание пищи.
Эксперт Макеева рекомендовала родителям обращать внимание на то, что ребенок ест вне дома, чтобы восполнять дефицит полезных блюд.
Быстрые перекусы и фастфуд
В условиях занятости и плотного расписания дети часто выбирают быстрые перекусы: шоколад, чипсы, газировку. Эта привычка формирует зависимость от сахара и трансжиров, а также способствует набору лишнего веса.
На что влияет:
- Резкие скачки уровня глюкозы в крови приводят к снижению концентрации и раздражительности;
- Избыток калорий в сочетании с недостатком активности увеличивает риск ожирения;
- Злоупотребление сахарами вредит зубам, вызывая кариес.
«Высокий уровень сахара провоцирует выброс инсулина, что со временем перегружает поджелудочную железу. Это один из факторов развития диабета 2 типа»
Юлия Макеева
Эксперт по питанию, главный технолог производственного-логистического комплекса компании «Виво Маркет»
Привычка есть перед экраном
Многие школьники ужинают перед телевизором или со смартфоном в руках. Это снижает осознанность питания и увеличивает риск переедания. В результате ребёнок теряет контроль над количеством съеденного, часто потребляя больше калорий, чем нужно организму.
Что будет, если у ребенка сформируются неправильные пищевые привычки
Ожирение
У детей с ожирением в 2−3 раза выше риск раннего диабета, гипертонии и заболеваний суставов. Кроме того, избыточный вес часто сопровождается проблемами с самооценкой и социальными трудностями.
Развитие гастритов
Неправильное питание, особенно злоупотребление фастфудом и отказ от овощей, провоцирует хронические воспаления в желудке. Это становится причиной гастритов и эрозий.
Нарушение работы кишечника
Недостаток клетчатки и воды в рационе приводит к запорам, которые со временем могут перерасти в функциональные расстройства ЖКТ.
Снижение когнитивных функций
Дефицит микроэлементов, таких как железо и йод, негативно сказывается на концентрации и памяти, что отражается на успеваемости ребенка.