Как стать хорошим собеседником и достичь взаимопонимания с любым оппонентом

Открытость

Чем человек понятнее, тем он ближе. Открытость — это основа взаимопонимания. Если ситуация прозрачная, то все участники от этого только выигрывают.

Искренность

Признаться в том, что вы чего-то не знаете, вовсе не стыдно. Это не признак слабости. Наоборот, от этой отправной точки можно начать любопытнейшее исследование. Нет такого человека, который отказался бы во всех подробностях рассказать о том, что ему самому интересно.

Интерес и внимание

Внимание — единственная вещь, которую вы можете подарить даже человеку, «у которого все есть». Имитировать внимание нельзя, зато можно выработать умение включаться в темы, даже изначально вам неинтересные. Дивиденды, которые принесет вам этот навык, будут весьма значительными.

Умение слушать

Эта набившая оскомину истина остается актуальной во все времена — людям нравятся те, кто их слушает и слышит. Высшим же пилотажем можно считать умение понять, что стоит за словами. То, что гость не озвучивает сам, но что он готов развернуть, если вы ему поможете уточняющими вопросами.

Спонтанность

Обычно мы приходим на важные встречи «вооруженными до зубов». Мы так долго и тщательно к ним готовимся, что сами себя загоняем в жесткие рамки. Однако, как показывает практика, лучше всего запоминается разговор на спонтанные, общечеловеческие темы и ответы на возникшие в ходе такого разговора вопросы.

Юмор

Умение разрядить обстановку и разрушить стену правильной шуткой дает неоспоримое преимущество. Кстати, самоирония — тоже отличный навык для человека, желающего установить с собеседником теплый контакт.