Как сохранить молодость зоны декольте и избавиться от колец Венеры на шее
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Зона шеи и декольте, вот что часто выдает возраст. Конечно, естественное старение никто не отменял, и если уход за лицом часто воспринимается как должное, то про шею многие забывают. Лишь от случая к случаю наносят какой-то крем. А ведь нежная, тонкая кожа зоны шеи и декольте требует особого ухода. О том, что способствует появлению некрасивых морщин в этой области тела, сайту «Страсти» рассказала косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии Наталья Рябинова.
Дело в том, что зона шеи и декольте отличается малой толщиной подкожно-жировой клетчатки, содержит меньше коллагена, обеспечивающего увлажнение и упругость кожи. Поэтому в области шеи и чуть меньше декольте появляются первые морщины, пигментация, просвечивающиеся сосуды, а также горизонтальные кольца Венеры. То есть поперечные морщины, которые выглядят как заломы, и не зависят от возраста.
Причины быстрого увядания кожи в зоне шеи и декольте
Отсутствие или неправильный уход. За кожей в этих областях можно начинать ухаживать до 30 лет. В каждый возрастной период уходовая косметика подбирается индивидуально.
Техношея. Характеристика связана с частым использованием смартфонов, ноутбуков или тем, что провоцирует неестественный наклон головы. Так, задняя поверхность шеи напряжена, а передняя — расслаблена и сморщена. Это также одна из причин появления колец Венеры у детей и подростков.
Проблемы с осанкой. Оказывает влияние не только на фигуру, но и на кожу. Сутулость ухудшает кровообращение, способствует опущению мягких тканей, формирует второй подбородок и провоцирует также появления поперечных морщин на шеи.
«Избежать горизонтальных колец Венеры поможет работа над осанкой и гимнастика. Также важно держать смартфоны перед глазами. Не стоит забывать и про массаж шейно-воротниковой зоны, чтобы снять спазм и нагрузку с задних и передних групп мышц шеи. Кроме того, можно применять миостимуляцию - процедуру укрепления мышц с помощью воздействия малой мощности электрического тока. Интенсивные ручные методики массажа помогут подтянуть кожу в этих зонах».
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист
Необходимо работать с сосудами. Из-за нарушений работы лимфатического тока есть риски появления в зонах шеи и декольте отёчности кожи, которые сопровождаются побледнением и уменьшением эластичности. Здесь поможет регулярный лимфодренажный массаж или аппаратная стимуляция сосудов и тканей.
Питание. Стоит ограничить солёное, острое, сладкое и кислое, особенно перед сном. Это будет полезно для всего организма в целом.
Как ухаживать за кожей шеи и декольте
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Для очищения выбирать деликатные методы и средства без сульфатов. Мыло или гели применять без анионных ПАВ, и те, которые не повреждают гидролипидную мантию и удаляют поверхностные загрязнения. Поэтому ищите в составах sodium cocoamphoacetate, coco glycoside, decyl glycoside, cocamidopropyl betaine.
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Тоники. Эти средства выравнивают РН-баланс и увлажняют кожу. Наносите на кожу передней и боковых поверхностей шеи по массажным линиям лёгкими, промакивающими движениями. Так как тоники — это проводники активных веществ из масок, сывороток и кремов, то их следует наносить перед использованием этих средств.
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Кремы. Можно использовать те же, что и для лица. Особенно полезны для области шеи и декольте будут ламеллярные кремы, которые дают натяжение и устраняют дряблость. Хорошее профилактическое средство от колец Венеры. Обязательно применяйте кремы с SPF в зонах шеи и декольте. Особенно, если показатель ультрафиолетового излучения 4 и выше. Активные солнечные лучи не только причина фотостарения, но и гиперпигментации, которую тяжело вывести.
«Возрастные изменения кожи в зоне шеи и декольте процесс неизбежный. И только в ваших силах держать его под контролем и не допускать этого как можно дольше».
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист