Как сохранить молодость зоны декольте и избавиться от колец Венеры на шее

Зона шеи и декольте, вот что часто выдает возраст. Конечно, естественное старение никто не отменял, и если уход за лицом часто воспринимается как должное, то про шею многие забывают. Лишь от случая к случаю наносят какой-то крем. А ведь нежная, тонкая кожа зоны шеи и декольте требует особого ухода. О том, что способствует появлению некрасивых морщин в этой области тела, сайту «Страсти» рассказала косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии Наталья Рябинова.

Дело в том, что зона шеи и декольте отличается малой толщиной подкожно-жировой клетчатки, содержит меньше коллагена, обеспечивающего увлажнение и упругость кожи. Поэтому в области шеи и чуть меньше декольте появляются первые морщины, пигментация, просвечивающиеся сосуды, а также горизонтальные кольца Венеры. То есть поперечные морщины, которые выглядят как заломы, и не зависят от возраста.

Причины быстрого увядания кожи в зоне шеи и декольте

Отсутствие или неправильный уход. За кожей в этих областях можно начинать ухаживать до 30 лет. В каждый возрастной период уходовая косметика подбирается индивидуально.

Техношея. Характеристика связана с частым использованием смартфонов, ноутбуков или тем, что провоцирует неестественный наклон головы. Так, задняя поверхность шеи напряжена, а передняя — расслаблена и сморщена. Это также одна из причин появления колец Венеры у детей и подростков.

Проблемы с осанкой. Оказывает влияние не только на фигуру, но и на кожу. Сутулость ухудшает кровообращение, способствует опущению мягких тканей, формирует второй подбородок и провоцирует также появления поперечных морщин на шеи.